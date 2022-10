Mercoledì 26 Ottobre 2022, 08:29

Sta per arrivare finalmente l'ora della curva Nord. Il destino ha voluto che la possibile, sospirata riapertura - non ancora certa al 100 per 100 ma la strada sembra intrapresa - avverrà proprio domenica, nel giorno del 45º anniversario della scomparsa di Renato Curi, in occasione della sfida che vedrà il Perugia affrontare il Cittadella (con fischio d’inizio in programma alle ore 16,15). Dopo i due rinvii il 3 ottobre scorso in occasione della sfida col Pisa e il 16 ottobre per la partita contro il SudTirol, dovuti a maltempo e difficoltà di reperimento dei materiali, stavolta tutto sembra convergere verso questa soluzione anche se non mancano ancora ostacoli da superare. Dopo il montaggio dei nuovi gradoni, il rifacimento dei servizi igienici e il consolidamento della nuova struttura, esteticamente identica alla vecchia, sono da completare alcune opere a terra sulle quali ieri è arrivata un’importante accelerata. Il riferimento è per la sistemazione dei cordoli e l'asfaltatura del piazzale sotto la curva. In ogni caso giovedì è prevista la riunione della commissione per i pubblici spettacoli che verificherà l'agibilità del settore e darà l'eventuale via libera definitivo alla riapertura. Resta il dubbio su alcuni particolari (ad esempio allo stato attuale non è certa la fruibilità dei nuovi servizi igienici e non si esclude ancora il possibile utilizzo di bagni chimici) ma cresce la fiducia sulla possibilità di accedere al settore, da sempre il cuore del tifo biancorosso. Il Perugia dal canto suo questa mattina dovrebbe pubblicare i prezzi dei biglietti e finalmente far partire di conseguenza la prevendita per la partita, che in un primo momento non comprenderà i tagliandi di curva Nord. L'escamotage per risolvere l'impasse dell'incertezza potrebbe essere risolto attraverso la vendita di un tagliando che domenica sarà valido sia per la gradinata che per la curva Nord nel caso di riapertura. Intanto sono state annunciate anche le iniziative per ricordare Renato Curi a 45 anni dalla scomparsa, a partire dalla Santa Messa in programma venerdì, che quest’anno sarà celebrata dal parroco del Perugia don Mauro Angelini nel piazzale antistante gli spogliatoi e avrà inizio alle ore 18 alla presenza di squadra, staff tecnico e dirigenza del Perugia Calcio oltre naturalmente a familiari, amici ed ex compagni di squadra. Domenica invece in occasione di Perugia-Cittadella, a 45 anni esatti dalla scomparsa avvenuta proprio di domenica nel corso di Perugia-Juventus, la Lega di Serie B ha autorizzato, al 5° minuto della ripresa, che i calciatori di entrambe le squadre, di concerto con l’arbitro, interrompano il gioco per qualche secondo, proprio per ricordare il momento esatto della morte in campo del piccolo grande centrocampista. Questa iniziativa, ricorda la Lega, non dovrà ostacolare in alcun modo il regolare svolgimento del gioco, prima e dopo, e deve essere concordata prima dell’inizio della gara, con la terna arbitrale e i capitani delle due squadre affinchè al momento opportuno tutti i calciatori siano consapevoli e allineati nel comportamento da tenere in campo.