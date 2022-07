Stadio Curi, piano sicurezza per tutto l'impianto

Procedono a ritmo serrato i lavori nella curva Nord dello stadio Curi. Ieri ha fatto il punto l’assessore al ramo Clara Pastorelli. «È stata quasi completata la produzione dei nuovi gradoni in calcestruzzo», ha sottolineato ricordando che l’intervento sulla Nord è scattato subito alla fine dello scorso campionato. Si tratta, come noto, di «opere per la completa sistemazione della struttura in acciaio della curva nord così da renderla per il nuovo

campionato 2022-2023 completamente fruibile al 100 per cento in tutta sicurezza». Sarà garantito, tecnicamente, il ripristino della piena funzionalità al fine di scongiurare gli effetti negativi derivanti dal processo di carbonatazione determinato dagli agenti atmosferici e dalle continue sollecitazioni cui è sottoposta, per sua natura, la struttura. «Dunque uno sforzo molto importante – commenta l’assessore - per l’amministrazione comunale con un importo economico di 1,3 milioni di euro». È prevista, in ogni caso, nel piano triennale delle opere pubbliche, la continuazione dei lavori sugli altri settori del Curi (altri interventi hanno riguardato già la tribuna), perché la vulnerabilità sismica è questione che tocca tutto l’impianto nella sua completezza. Per il dirigente dell’unità operativa Impianti sportivi Paolo Felici si tratta di «un risultato che città e tifosi attendevano da tempo per dare una continuità nell’utilizzo del Curi che, altrimenti, nel giro di pochi anni doveva essere chiuso».