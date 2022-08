Lunedì 22 Agosto 2022, 08:24

Gelosia e dispetto. Brutte “bestie” che si annidano nell’animo umano e possono esplodere. Specie se sono sentimenti alimentati da tensioni con persone molto vicine. Quanto? Lo spazio di un pianerottolo, o di una fila di scale. Esattamente quanto sembra essere accaduto in un condominio nella zona di Castel del Piano, tra un 70enne e la vicina di 49 anni. Due fra i 28mila umbri che ogni anno vanno dal giudice per liti di condominio.

L’ultima lite di cui si ha notizia è quella di Castel del Piano. Con tanto di telefonata al numerod’emergenza earrivo sul posto di una pattuglia della squadra volante. I poliziotti, dalla donna per telefono, hanno constatato come i rapporti con il suo vicino settantenne fossero tesi da tempo. Sabato sera la tensione è esplosa quando l’uomo, dopo averbussato alla porta di casa della vicina 49enne,è sceso nel locale dove stanno i contatori dei condomini e le ha staccato lacorrente .A quel punto la donna, non avendo la chiave del locale, ha deciso di chiamare la polizia. Con gli agenti che, una volta bussato alla porta del settantenne, si sono trovati davanti una persona per niente intenzionata a tornare sui propri passi. Anzi l’uomo ha iniziato a inveire anche contro gli agenti che a quel punto lo hanno portato in questura per tutti gli accertamenti del caso e poi denunciato per rifiuto a fornire le proprie generalità e resistenza a pubblico ufficiale. Non prima, ovviamente,diessersifattidarelefamose chiavi e aver riattaccato la corrente. Ogni anno sono in media 28mila umbri a fare causa per questioni tra vicini di casa e in particolar modo condominiali. Un volume (in Italia nel complesso sono mezzo milione le persone che ogni anno si rivolgono ai tribunali civili) che rischia inevitabilmente di mandare in tilt l’attività dei tribunali stessi ma che dall’altro lato è testimonianza concreta di quanto la problematica della difficile convivenza tra vicini possa essere sentita. Ma per cosa si litiga? Anzitutto per i cattivi odori ma anche ovviamente rumori, bucato che sgocciola dalle terrazze o cicche di sigarette buttate di sotto.