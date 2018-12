PERUGIA - Tutti con il naso all'insù. In migliaia hanno applaudito, sabato pomeriggio, la performance del funambolo Andrea Loreni che ha acceso il Natale in città con la sua passeggiata sopra piazza IV Novembre. Una passeggiata spettacolare con la fune illuminata. Il funambolo è partito da davanti a palazzo dei Priori usando come trampolino un camion Gesenu ed è salito fino alla cattedrale di San Lorenzo. Per un paio di volte si è fermato a salutare la folla che alla fine gli ha tributtao un'ovazione per la sua performance in salita. © RIPRODUZIONE RISERVATA