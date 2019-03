Perugia, spento dopo 12 ore il maxi incendio di rifiuti. Scattano le indagini: le fiamme dall'interno. Tante scuole chiuse. «Lavare i cibi prima di consumarli»

Ultimo aggiornamento: 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Spento alle cinque di lunedì, dopo 12 ore di lavoro continuo ed instancabile da parte dei vigili del fuoco, con decine di pompieri impegnati nell'arco di due turni e tante autobotti arrivate da Perugia, Assisi, Foligno e dall'aeroporto, il maxi incendio di rifiuti alla ditta Biondi di Ponte San Giovanni scoppiato nel pomeriggio di domenica e le cui nubi tossiche hanno tenuto in ostaggio oltre 35mila persone tra Ponte San Giovanni, Collestrada, Ponte Felcino, Ponte Valleceppi, Ripa e fino a Bosco.(visto anche il forte vento fino alla tarda serata) nella notte tra domenica e lunedì hanno "smassato" l'incendio fino a spegnerlo del tutto: in fiamme sono andate sopratutto balle di carta e cartone ma, vista la natura dell'azienda che si occupa di raccolta, selezione e smaltimento di rifiuti, l'incendio ha inevitabilmente riguardato anche plastica e altri materiali, tra cui componenti di auto.Alcuni accertamenti erano già stati svolti, ma con le fiamme ancore vive per forza di cose si è dovuto attendere. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri del Noe e quelli di Ponte San Giovanni coordinati dal sostituto procuratore Laura Reale e coadiuvati anche dai tecnici dell'Arpa. La procura ha aperto un fascicolo e le indagini al momento non possono escludere nulla, nemmeno ovviamente l'ipotesi che l'incendio possa essere stato appiccato intenzionalmente. Quello che al momento sembra abbastanza certo è che le fiamme siano partite dall'interno della struttura.- ICPG13 Casaglia via dei Narcisi Primaria Handersen- ICPG13 Casaglia via dei Lilla Infanzia Giustiniano degli Azzi Vitelleschi- ICPG12 Balanzano Strada del Piano Infanzia Fantasia- ICPG12 Borgo Rete Balanzano Strada Tiberina sud 2/A/6 Nido Anatrocolo - Primaria Tei- ICPG12 - CPA1PG Ponte San Giovanni Via Cestellini Uffici I.C. Perugia 12 Sec. I Gr Volumnio - Sec Gr Cpia 1 Perugia- ICPG12 Ponte San Giovanni Via Cestellini Infanzia Margherite- COMPG Ponte Sna Giovanni Vi della Scuola Infanzia Peter Pan - Asilo Nido Arcobaleno- ICPG12 Ponte San Giovanni via Giacanelli Primaria Mazzini- ICPG12 Ponte San Giovanni via Pieve di Campo Infanzia e Primaria La Fonte- ICPG09 Montebello Strada Tuderte Infanzia Montebello- ICPG09 Montebello Strada Tuderte Primaria Tofi- ITTS Volta Perugia, IPSIA PiscilleIl provvedimento interessa anche le scuole private presenti nel raggio di 3 km.impone per un raggio di tre chilometri dal luogo dell'incendio «consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con acqua associato a strofinazione delle superfici e, ove possibile, rimozione del rivestimento superficiale; divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata da parte dei soggetti più a rischio come bambini, donne in gravidanza e allattamento; divieto di raccolta e consumo di funghi».