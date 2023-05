Venerdì 12 Maggio 2023, 07:12

«Vorremmo ricordare a chi ci è venuto a trovare questa notte - portandosi via fondo cassa e computer - che i nostri orari di apertura sono 7.30 / 13.30 - 16 / 21, dal lunedì al sabato. Se ripassate quando siamo aperti (magari per farci riavere il computer, che ci serve) potremmo consigliarvi qualche bella lettura o offrirvi una tisana». L’ironia è quantomai apprezzabile, specie se hai appena subito una spaccata. È la via che hanno scelto i proprietari della libreria PopUp di via Birago per raccontare attraverso i social quanto hanno subito nella notte tra mercoledì e giovedì, corredando il tutto con le foto del locale preso d’assalto. Il disagio e la rabbia per aver subito un furto, oltre che per i danni causati dal ladro o dai ladri in azione, è stato però purtroppo condivisoanche da unapizzeria che si trova a trecento metri dalla libreria e i cui proprietari ieri mattina hanno trovato la bruttissima sorpresa di una spaccata con tanto di furto. Inevitabile pensare al fatto che i due casi siano collegati, con i banditi che devono aver agito velocemente enel girodi pochissimi istanti. Insomma, le spaccate continuano. Dopo quelle negli ultimi giorni in centro, specie nella zona di corso Cavour, ora è toccato a via Birago. E chissà che a condurle non possano essere gli stessi balordi che hanno colpito nei giorni scorsi proprio in acropoli.