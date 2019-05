© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Ci sono macchine parcheggiate ovunque, e per di più in strada corrono come fosse una pista…». Proprio mentre in quartiere della periferia spunta un nuovo limite a trenta chilometri orari affiancato dall’installazione di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, a ridosso dell’acropoli prende forma una nuova polemica legata al caos della sosta e alla percorrenza di una strada velocità bel oltre i limiti. A fare da scenario è via dei Filosofi, fra i tratti del centro città più percorsi.Il caso è nato con la soppressione (temporanea) di una fermata del servizio di trasporto pubblico all’altezza del civico 76/f per consentire, come riporta una ordinanza del Comune (la 422 della struttura Sicurezza), l’esecuzione di lavori edili nell’area. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 6 maggio a mercoledì 8, poi tutto tornerà come prima, ma intanto i residenti della zona che usano il bus colgono l’occasione per alzare la voce. Il problema? «Quella fermata è pericolosa». A causare disagi sono le automobili «parcheggiate ogni giorno» nello slargo di rispetto per il bus, come indica la segnaletica a orizzontale. «Per farsi vedere dall’autista – spiegano i residenti – dobbiamo stare in mezzo alla strada, ed è pericoloso».Qua spunta il secondo fronte, quello dell’alta velocità. Via dei Filosofi, nonostante la presenza di un rilevatore che in entrambi i sensi di marcia attiva un semaforo nella parte centrale (il limite indicato nei cartelli è di 50 all’ora), così come colonnine speed check che possono essere utilizzate dalla polizia municipale per i controlli sulla velocità, è percorsa «a tutto gas». Così chi abita in zona auspica «un intervento». Quantomeno «per limitare la presenza di auto parcheggiate ovunque, che costringono i pedoni a scendere in strada con i rischi del caso».Intanto in periferia, nel quartiere di Sant’Enea, spunta una soluzione per aumentare le misure di sicurezza della circolazione lungo strada Sant’Enea Abbadiola, che collega con Badiola. In un tratto di circa 200 metri è stato istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari, affiancato all’installazione di sistemi di rallentamento ad effetto acustico. Si tratta di bande trasversali in rilievo, cinque in tutto, posizionate aa intervallo costante di 50 centimetri l’una dall’altra per tutta la larghezza della strada. Un sistema, in sostanza, per indurre ad abbassare la velocità.Tornando a parlare di sosta e della fascia che costeggia il centro storico, nuove polemiche per l’area di viale Roma. Nel mirino tornano i parcheggi a spina di pesce fra gli alberi, in qualche caso pericolosi quando si tratta di automobili con dimensioni particolarmente grandi. Al punto da occupare parte della corsia e costringere chi va verso il centro ad allargare, aumentando il rischio di incidenti.