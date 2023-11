Giovedì 16 Novembre 2023, 07:45

PERUGIA - C’è anche la partita del Curi nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune, ieri al centro del dibattito in commissione Bilancio di palazzo dei Priori. Una seduta dedicata alla variazione al bilancio di previsione con applicazione dell’avanzo vincolato ed accantonato, con variazione del piano triennale degli acquisti e appunto del piano delle opere. Per la parte degli investimenti, c’è da sottolineare lo spostamento al 2025 dell’esigibilità del secondo stralcio degli interventi sul Curi. Più nel dettaglio, c’è da ricordare che il Comune ha partecipato ad un bando del credito sportivo, il cui iter dovrebbe chiudersi entro l’anno. Si tratta di un mutuo a tasso zero di 5,3 milioni di euro che permetterà di programmare per il 2024 i lavori di messa in sicurezza su gradinata, curva sud e tribuna, oltre al rifacimento del campo e dei bagni. Ieri in commissione stato spiegato che, in conseguenza della partecipazione al bando, nel piano triennale «la somma di 1,6 milioni già prevista è stata spostata al 2025 essendo il mutuo con il credito sportivo ben più conveniente di un eventuale mutuo da contrarre con Cassa depositi e prestiti». Sempre sul fronte sport, sono stati inseriti i possibili contributi regionali per interventi sul campo da calcio di Madonna Alta (350mila euro) e sulla palestra di Ponte Valleceppi (533mila euro). Riguardo queste opere, è emerso che la variazione al piano si è resa necessaria «per recepire gli eventuali finanziamenti legati alla partecipazione al bilancio regionale sull’efficientamento energetico e miglioramento sismico» cui il Comune ha partecipato con gli impianti citati di Madonna Alta e Ponte Valleceppi. Rimanendo alla parte investimenti, c’è da registrare un incremento sul programma Pinqua 2 per l’intervento sull’Ipogeo dei Volumni (224mila euro) e Pinqua 1, sempre per l’Ipogeo, per 113mila euro dovuto alla contabilizzazione del fondo opere indifferibili, necessaria a fronte dell’aumento dei costi per il caro materiali. A illustrare la pratica nella sua interezza sono stati l’assessore al Bilancio Cristina Bertinelli ed i dirigenti Stefano Baldoni (Bilancio) e Paolo Felici (Impianti sportivi). La votazione dell’atto è prevista per i prossimi giorni e il dibattito andrà avanti. Intanto dal Pd Erika Borghesi ha evidenziato come «nel triennale sono presenti nel 2023 investimenti che continuano ad essere riproposti annualmente pur essendo molto datati, ma che poi non si concretizzano».