Da martedì a domenica Perugia è La Mecca del cinema documentario. Tra gli ospiti Matteo Garrone e Alice Rohrwacher. Proiezioni anche online

PERUGIA - Torna il PerSo - Perugia Social Film Festival, che da martedì fino a domenica 10 ottobre vedrà prender vita la sua settima edizione, per raccontare attraverso i linguaggi del cinema del reale il presente nelle sue infinite sfaccettature. Documentari in arrivo da molti luoghi del mondo, circa 40 titoli con 7 anteprime italiane, ma anche video arte, eventi speciali e formazione per i cineasti con le masterclass. Il programma è stato presentato giovedì, svelando i titoli dei film in gara nelle quattro categorie, PerSo Award, PerSo Cinema Italiano, PerSo Short Award e Umbria in celluloide, per un totale di sei premi. Le opere verranno proiettate nelle tre sale del centro storico Cinema Zenith, Méliès e PostModernissimo, oltre che sulla piattaforma streaming 1895.cloud: «Questa sarà un'edizione di rinascita e di rilancio - ha spiegato il coordinatore generale Marco Casodi - in un contesto, locale e nazionale, dove la cultura e gli eventi come il PerSo spesso non vengono valorizzati adeguatamente»

Il grande lavoro di selezione compiuto dai direttori artistici Luca Ferretti e Giovanni Piperno ha permesso di portare in sala anche grandi produzioni, che hanno scelto Perugia per presentare ufficialmente i loro film: «Del resto qui c'è un pubblico unico - ha sottolineato Piperno - davvero competente e attento. Questo è frutto del lavoro di programmazione che le tre sale del centro fanno durante tutto l'anno. Perugia merita questo Festival e lo dimostra ogni anno». Per l’inaugurazione, martedì alle 17.30 al Cinema Zenith, saranno ospiti il regista Matteo Garrone e l'attore Aniello Arena che presenteranno Reality incontrando poi il pubblico dopo la proiezione. Tra gli ospiti attesi nei giorni di Festival anche l’austriaco Martin Putz, le belghe Isabelle Ingold e Vivianne Perelmuter, il ceco Ondrej Vavrečka| e decine di autori del nostro Paese. Infine, domenica 10, ospite speciale sarà Alice Rohrwacher in occasione della proiezione di Quattro strade, cortometraggio filmato in 16mm nella campagna umbra durante il lockdown. Da segnalare anche l’appuntamento di giovedì alle 16.00 presso l'Università per Stranieri di Perugia per la presentazione dell'Umbria Film Fund - Bando per il sostegno alle imprese dell’audiovisivo; interverranno Daniele Corvi e Maria Rosi dell’Umbria Film Commission.

Le proiezioni saranno tutte ad ingresso gratuito, come gratuitamente saranno visibili in streaming le opere presentate. Inoltre il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria ospiterà un progetto artistico nel suggestivo Salone Grande, Mascarilla 19 - codes of domestic violence. Il programma completo è disponibile sul sito persofilmfestival.it.