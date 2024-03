Perugia, il sindaco Romizi presenta Fare Perugia e lancia la candidatura di Margherita Scoccia

Pienone in sala e gente nei corridoi. Andrea Romizi ha dovuto cambiare location e ha avuto ragione. Ieri pomeriggio sold out al centro congressi Quattrotorri per la presentazione di Fare Perugia, il progetto politico che unisce Forza Italia e una pattuglia di civici nell’appoggio a Margherita Scoccia per la candidatura a sindaco del centrodestra.

In quel palco ieri c’è stato un passaggio di consegne dopo dieci anni di governo del centrodestra. Romizi ha ricevuto un lungo applauso. E il bilancio lo disegna così: «Quello che abbiamo compiuto – ha spiegato Romizi – è stato un cammino lungo, intenso, complesso ma anche entusiasmante. Ci siamo messi al lavoro con dedizione e passione riavvicinando in maniera concreta amministrazione e cittadini, creando momenti di ascolto e dialogo di grande valore. E restituiamo alla comunità un ente in salute, con i conti rimessi faticosamente in ordine. Abbiamo sempre messo al centro di ogni progetto la persona nella sua interezza. Abbiamo raggiunto grandi risultati, ma di fronte a noi c’è ancora tanta strada da percorrere, per continuare a “Fare Perugia” insieme». Fare Perugia con i fischietti arancio e blu consegnati a chi entrava in sala. Alla fine hanno fischiato anche Romizi e Scoccia.

In prima fila l’onorevole azzurro Raffaele Nevi che di Forza Italia è portavoce nazionale con il presidente del consiglio regionale Marco Squarta (FdI). Poco più dietro il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, c’era anche l’ex senatore berlusconiano Franco Asciutti. E nelle prime file assessori uscenti (Edi Cicchi) che saranno ancora in corsa e quelli candidati nella stessa lista del sindaco (il vice Gianluca Turteri e Gabriele Giottoli con l’associazione Fuori Tutti). Sul palco Andrea Forza che porta la forza di Civici X («crediamo che a Perugia non servano urla), la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Fiammetta Modena («Forza Italia porta all’interno di questo progetto quei valori di convivenza civile che da sempre la contraddistinguono) e l’assessore al Bilancio Cristina Bertinelli che ha rilanciato un conto da brivido: il buco da 42 milioni di euro di quando la giunta Romizi si insediò nel giugno del 2014. Romizi ci mette una pietra angolare su quei numeri: «Risanato tutto senza tagliare i servizi». Eppoi il passaggio di testimone, tra gli applausi, con Margherita Scoccia. «Ho l’onore e l’onere di raccogliere la preziosa eredità politica che ci lascia Andrea Romizi. Preziosa perché è un’eredità di valori e di azioni concrete che non deve andare persa. Perché dobbiamo pensare al domani, al nostro futuro, dobbiamo ragionare per il bene dei nostri figli».

QUI CENTROSINISTRA

Intanto oggi Vittoria Ferdinandi candidata sindaco del centrosinistra, continua il suo viaggio di ascolto incontrando gli operatori del settore intrattenimento al Rework Club di Sant’Andrea delle Fratte alle 21. «Incontriamo-spiega Ferdinandi-chi tutte le notti presidia la sicurezza e l’anima della nostra città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attraverso il dialogo costruiamo una nuova visione di città, che tenga insieme le esigenze di tutte e tutti. Per una Perugia in cui la vita culturale notturna non fa paura ma diventa sinonimo di vita, di anima e di sicurezza».