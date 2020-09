Perugia, bar in centro vende alcol nonostante la sospensione dell'attività: multa da 5mila euro

PERUGIA - Proseguono i controlli dei pubblici esercizi disposti dal questore di Perugia Antonio Sbordone per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande. In questo ambito, informa una nota della questura, il personale della squadra amministrativa della divisione Pasi diretta da Maria Olivieri, ha sanzionato il titolare di un bar del centro storico: era aperto e vendeva alcol nonostante foisse stata sospesa l'attività con un precedente provvedimento. Il titolare è stato denunciato e multato di 5mila euro.

