Perugia, si ribalta con l'auto: muore a 33 anni

PERUGIA - Incidente stradale mortale domenica sera intorno alle 22 a Ponte Rio, di fronte all’ingresso degli stabilimenti della Gesenu. Ha perso la vita un uomo di 33 anni. Dalle prime ricostruzioni l’auto su cui viaggiava il 33enne si è ribaltata e per il giovane non c’è stato nulla da fare: è rimasto schiacciato dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia municipale per i rilievi di legge. Il tratto di strada interessato è stato chiuso a lungo al traffico. Ultimo aggiornamento: 00:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA