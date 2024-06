Domenica 9 Giugno 2024, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:58

PERUGIA - Martedì mattina. Quattro perugini in sella ai propri scooter fanno avanti e indietro in una fetta di centro storico, quella tra piazza Italia e via Bonazzi. Cercano parcheggio, ma gli stalli sono tutti pieni. Uno, sotto l’arco del Brufani, si libera e viene preso al volo. A cinque metri di distanza una delle persone che stava cercando posto, forse perché stanco di girare, decide di lasciare il suo mezzo a bordo strada, fra una vetrina e un dissuasore. Ma è subito avvicinato da un “collega” centauro. «Ciao, guarda che un po’ di tempo fa ho preso una multa lì, ti conviene non lasciarlo…». Lui ringrazia, si sposta e continua la ricerca. Peccato che tutto resta occupato. Soprattutto perché la metà degli stalli sono occupati dalle microcar, le macchinine come le chiamato tutti a Perugia. Un altro aspetto della guerra dei parcheggi in centro storico, una piaga senza fine.

LO SCENARIO

Va chiarito subito un aspetto: non c’è nulla (o quasi) che non vada fuori dalle regole. Nella maggior parte degli stalli riservati ai ciclomotori, la segnaletica presente dice che lì, in quei piccoli parcheggi per lo più a spina di pesce o in serie, possono starci anche le microcar. Ma c’è un problema: quello dello spazio. Un motorino, o una motocicletta, occupano uno stallo, mentre le microcar ne prendono due o tre, a seconda di come vengono parcheggiate. Così, giorno dopo giorno, crescono le proteste. Anzi, segnalazioni, visto che si tratta di sosta consentita. Ma il nodo dei pochi spazi a disposizione rispetto all’utenza appare chiaro. Un po’ come per le automobili, sempre di più e sempre più grandi, spesso problematiche da gestire nelle piccole vie del centro storico. I posti per le auto però sono molti di più mentre, fanno notare alcuni perugini che ogni giorni si recano in centro per lavoro con il proprio scooter, per i due ruote sono risicati. Così c’è chi è costretto a parcheggiare spesso in divieto, rischiando una sanzione.

Negli ultimi anni, basta dare uno sguardo anche di fronte alle scuole superiori, il numero delle microcar in città è drasticamente aumentato. Tanto da portare, per alcune zone, ad avviare un ragionamento sul problema degli spazi per la sosta che cominciano letteralmente a mancare.

LE ZONE

I problemi, secondo quanto raccontato da alcuni cittadini in questi giorni, si verificano nell’asse tra via Bonazzi e piazza Italia. Andando con ordine, via Bonazzi prevede nella prima parte la sosta mista, cioè «ciclomotori e motocicli a due ruote, ciclomotori e motocicli a quattro ruote». Tradotto, significa che in quel tratto di stalli sottostanti l’arco, possono state scooter, moto e macchinine. Poco più avanti, sempre nella stessa via, c’è una serie di stalli una quindicina, riservati alle due ruote. Salendo invece per viale Indipendenza, all’altezza del curvone del Belvedere, il cartello indica sempre una zona “mista” ma con una dicitura diversa. «Ciclomotori e motocicli a due, tre e quattro ruote». Lì i posti disponibili sono una quarantina. Proseguendo, c’è la lunga striscia di stalli che costeggia il palazzo della Provincia e della Prefettura. In questo periodo i posti a disposizione degli utenti sono di meno (c’è un’area adibita a cantiere nella parte dei giardinetti) e, tra l’altro, come indica il cartello presente all’angolo con piazza Italia, l’area è riservata alle sole due ruote. Ma spesso le microcar finiscono anche in quel punto. Addirittura, soprattutto il sabato sera, quella diventa una zona di sosta per le auto. Un risvolto negativo della movida, che vede quella parte di acropoli letteralmente invasa dalle auto in questi sabati in cui il meteo comincia a migliorare.

Tornando alla sosta di motorini e microcar, è consentita ad entrambe le categoria nella parte di piazza Italia antistante palazzo calderini. Lì i posti, a cavallo delle strisce pedonali (spesso e volentieri invase), sono ancora meno, e dunque la presenza delle macchinine riduce drasticamente lo spazio per chi è in scooter.

GLI ALTRI NODI

Se di problemi si parla per le due ruote, anche gli automobilisti continuano ad alzare periodicamente la voce. In centro i problemi, nonostante i continui controlli da parte della polizia locale, non mancano di certo. Qualche criticità si riscontra sempre all’ingresso di via Marzia. Molte volte viene bloccata, perché qualche automobilista poco attento parcheggia dove in realtà si dovrebbe poter svoltare e imboccare via Marzia. Anche tre giorni fa molti sono rimasti bloccati in attesa che una macchine venisse spostata. Problemi anche in piazza Piccinino e Porta Sole, dove spesso il numero delle auto è maggiore rispetto agli spazi effettivamente disponibili, con la conseguenza di una sosta selvaggia che crea evidenti disagi.