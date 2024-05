Mercoledì 22 Maggio 2024, 09:01

PERUGIA - In Comune parte il servizio dello sportello di ascolto per i dipendenti dell’ente, oggi un migliaio. A bussare alla porta di palazzo dei Priori rispondendo all’avviso pubblico dello scorso marzo sono stati sei psicologi. Quattro sono risultati in possesso dei requisiti richiesti e alla fine dell’iter, passato anche per colloqui individuali con i candidati ammessi alla procedura, è stata selezionata una professionista cui affidare l’incarico. Il dettaglio emerge dalla determinazione dirigenziale 1532 dell’area Risorse del Comune, con il quale viene affidata la gestione dello sportello di ascolto alla dottoressa Daniela Tofi.

IL SERVIZIO

Con avvio da fine mese, per la precisione dal 27 maggio, il servizio di ascolto psicologico andrà avanti per tutto l’anno, fino al 31 dicembre (con esclusione del mese di agosto e del periodo delle festività natalizie) con una previsione di complessive 104 ore di colloquio massime. Il servizio, che sarà finanziato con una spesa di 7.800 euro, punta a «promuovere il benessere organizzativo e migliorare il livello di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori». Particolare attenzione è rivolta ai settori nei quali già da tempo si era manifestata la necessità di un supporto. Come ad esempio i servizi più esposti al pubblico, come assistenti sociali e polizia locale solo per citarne alcuni.

IL CONTESTO

Come noto da tempo, il Comune ha deciso di istituire lo sportello di ascolto «per fornire a tutti i dipendenti dell’ente un servizio di prevenzione dei disagi lavorativi e di supporto per la risoluzione di potenziali criticità ad essi collegate, anche in considerazione dell’impatto che la pandemia legata al Covid-19 ha avuto, in termini psicologici, sulla vita lavorativa dei dipendenti». L’ente si era già relazionato con altre istituzioni, come ad esempio Usl e Università degli Studi, che hanno già avviato servizi di questo tipo e sono state da esempio per la modulazione del servizio. Ora c’è la svolta a palazzo dei Priori, con il progetto che rientra nel cosiddetto piano triennale delle azioni positive per gli anni 2023-2025. L’operazione anti stress affonda le radici nella prima giunta Romizi, quando l’allora assessore al personale, il vice sindaco Urbano Barelli, mise insieme uno studio sul benessere lavorativo a palazzo dei Priori. Ora si chiude il cerchio sulla coda della seconda giunta Romizi con il lavoro dell’attuale assessore al Personale, Luca Merli.

IL COMMENTO

L’istituzione dello sportello di ascolto viene vista positivamente dalla comunità degli psicologi. Il presidente nazionale e regionale dell’ordine, David Lazzari, parla di «una iniziativa sicuramente lodevole e importante». Importante perché «da un lato segna il fatto che i Comuni sono sempre più avvertiti come amministrazioni locali vicine ai cittadini per le problematiche relative al disagio e al malessere psicologico». Dall’altro lato, prosegue Lazzari, oggi «il Comune fa quello che fanno un numero crescente di amministrazioni e organizzazioni perché capiscono che assicurare un migliore benessere psicologico ai lavoratori significa assicurare una migliore qualità del lavoro del servizio versi i cittadini».