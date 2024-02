Martedì 6 Febbraio 2024, 09:04

PERUGIA - Verso la fine di gennaio nelle caselle di posta di 1.500 famiglie perugine sono arrivati altrettanti solleciti di pagamento, da parte del Comune, relativi al servizio di mensa e trasporto scolastico. I solleciti bonari sono scattati a causa di ritardi nei pagamenti di quanto dovuto per il servizio. Servizio che, mentre è in corso la pratica, non viene interrotto. Cioè nessun bambini resta senza pranzo o trasporto scolastico. Per mettersi in regola dopo l’arrivo del primo avviso ci sono 15 giorni di tempo e la scadenza è fissata proprio per questi giorni. Un temine non perentorio. La procedura prevede infatti ulteriori comunicazioni da parte dell’ente direttamente alle famiglie. Al posto dell’e-mail, arriverà a casa una prima raccomandata. In caso di un ulteriore mancato pagamento la procedura, gestita dagli uffici per il Diritto allo studio del Comune, prevede una ulteriore raccomandata con spese e sanzioni (per l’invio della raccomandata e interessi di mora). Dunque in tutto sono tre gli avvisi che vengono inviati dagli uffici dell’ente: entro i termini indicati e famiglie possono provvedere a mettersi in linea con i pagamenti. In caso contrario, il credito vantato dal comune finirà in cartella esattoriale.

Sta succedendo, ad esempio, per le quote relative all’anno scolastico 2021-2022. Stanno cioè per finire in cartella 750-800 avvisi delle quote non pagate, magari anche solo per una dimenticanza, per quel periodo di riferimento. L’iter è arrivato all’ultimo avviso, chi non paga si ritroverà la pratica nella cartella esattoriale che sarà gestita dall’Agenzia delle Entrate. C’è da tenere conto che in media, dopo che il Comune ha mandato gli avvisi bonari, dunque la comunicazione via e-mail e la prima raccomandata, più o meno 1 utente su 2 paga quanto dovuto, regolarizzando la propria posizione. Come detto, durante l’iter, il servizio ai bambini viene comunque garantito, senza penalità sia per quanto riguarda il servizio mensa che trasporti. Guardando ai numeri generali della refezione scolastica, il servizio interessa più di 4mila bambini. L’ultimo report del Comune indica che sono 3.750 i pasti giornalieri preparati nelle 14 cucine-polo e 4 singole che servono 56 scuole tra infanzia e primarie a tempo pieno. A questi si aggiungono i circa 700 pasti del centro di preparazione di San Sisto. Questo sul fronte della preparazione esternalizzata, mentre per quella diretta da parte del Comune vanno contati ulteriori 200 pasti giornalieri. La tariffa massima mensile (colazione+pranzo) ammonta a 75 euro, poi cala in base all’Isee (ci sono poi riduzioni, ad esempio a dicembre). Chiudendo sui numeri, il trasporto scolastico interessa invece 1.690 bambini (stando all’ultimo dato disponibile).