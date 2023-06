Giovedì 22 Giugno 2023, 11:47

Il Perugia torna a sperare nella riammissione in serie B. Con i problemi della Sampdoria in via di risoluzione l'idea sembrava ormai quasi accantonata, invece ha improvvisamente ripreso pigolo nella serata di martedì, a un paio d'ore dalla mezzanotte, ora della scadenza perentoria per la consegna della documentazione per l'iscrizione al campionato cadetto. Lo ha fatto in virtù delle clamorose difficoltà palesate dalla neopromossa Lecco, che rischia seriamente di dover rinunciare alla B riconquistata a distanza di 50 anni per la questione stadio. Solo ieri, e dunque ben fuori dai termini perentori, la società ha inviato la pec della prefettura di Padova (unica scelta percorribile come sede alternativa) per la concessione dell’Euganeo in virtù dell’impossibilità di utilizzare tra i cadetti l’ormai vetusto Rigamonti-Ceppi. Ma a destare grande attenzione è stata anche la vicenda relativa alla Reggina, che avrebbe consegnato l'intera documentazione, ivi inclusi i richiesti pagamenti di stipendi e tasse arretrate, soltanto alle ore 22,50 dando dunque adito a mille speculazioni. L’iscrizione degli amaranto è ancora tutta da verificare, la Covisoc lo farà nei prossimi giorni attraverso controlli incrociati per accertare che siano stati pagati i contributi Inps e Irpef più il saldo del piano di ristrutturazione, ma intanto le due prime aventi diritto alla riammissione, Brescia e Perugia, non dormono: entrambi i club hanno presentato “a Co.Vi.So.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B istanza di accesso agli atti inerenti l’iscrizione di alcune società professionistiche al campionato di Serie B 2023/24”. C’è da scommettere che la cosa riguardi anche la Sampdoria, la cui iscrizione in pochi giorni tacitando tutti i creditori è a sua volta da verificare. Ma non è tutto, perché il Perugia ieri ha presentato anche diretta domanda di riammissione al campionato di B, che in teoria potrebbe essere anche in sovrannumero qualora si dovesse ritenere che ve ne sono i requisiti. Una mossa che lascia intendere come Santopadre non mollerà la presa sulla possibile riammissione fino all’ultimo giorno utile (entro il 30 giugno la Covisoc comunicherà l’esito dell’istruttoria, entro il 5 luglio potranno essere depositati i ricorsi ed entro il 7 saranno varati organici e calendari) e combatterà la battaglia fino in fondo. Al di là della regolarità o meno della documentazione presentata dalla Reggina per l’iscrizione, la compatibilità con l’ordinamento sportivo del piano di ristrutturazione del debito al 5% seguendo la legge salva-aziende omologato dal Tribunale di Reggio Calabria resta un enorme punto interrogativo, sottolineato anche da Abodi e Gravina. Il Perugia affiancherà il Brescia nella battaglia avviata da giorni dei legali lombardi per andare a fondo della questione. Senza mettere nel conto le precipitose dimissioni di cui ieri si è reso protagonista il direttivo del club amaranto, da Saladini a Cardona, un addio sconcertante e improvviso che lascia adito a qualsiasi interpretazione. Intanto a San Benedetto del Tronto si era diffusa la voce di un interessamento di Massimiliano Santopadre per la San Benedetto Calcio, la Samb da poco ripartita dalla Serie D e guidata da Roberto Renzi. Il proprietario del Perugia ha però smentito a “Veratv” di essere interessato: “Renzi nemmeno lo conosco. Dirò di più: se riesco a cedere il Perugia non ho alcuna intenzione di rientrare nel mondo del calcio”.