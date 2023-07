Giovedì 6 Luglio 2023, 00:30

I no dei tecnici sul nuovo Curi è netto. Tanto netto che va al di là della bocciatura. L’Arenacuri srl, fosse uno studente, non avrebbe neanche la speranza di un recupero a settembre. Certo, la giunta, che ieri pomeriggio ha voluto spiegare alla città lo stato dell’arte, ancora non si è espressa sul pubblico interesse. Ma la strada è chiara. Ieri scambio di lettere tra Comune (ha inviato il parere finale della conferenza dei servizi) e cordata, ma la partita è irribaltabile.

Nello scontato burocratese la conferenza dei servizi che chiude l’operazione dice così: «Dalla lettura dei pareri pervenuti...risultano pertanto alcune valutazioni tecniche e prescrizioni che possono essere recepite solo in una fase successiva di approfondimento progettuale con conseguenti modifiche sostanziali del Pef e del progetto e altri pareri che esprimono considerazioni rilevanti ai fini della stessa valutazione della fattibilità dell’iniziativa».

Questo vuol dire che per recuperare il progetto stadio (anche stadio) firmato da Gino Zavanella andrebbe rifatto quasi tutto da capo. Quella relazione la firma l’ingegner Paolo Felici (dirigente impianti sportivi) che con Stefano Baldoni(dirigente del Bilancio) è stato netto.

Come lo è stata il direttore generale e segretario generale Francesca Vichi nel ricordare che quello di Perugia, con la nuova legge alla base della richiesta di partenariato pubblico- privato per lo stadio e parte commerciale (albergo, uffici e ristorazione), è un caso unico in Italia perché il proponente non è la società di calcio come avvenuto per la Roma. Scelte che avrebbe portato vantaggi, per esempio, su l’acquisizione di aree pertinenziali su cui edificare.

I SOLDI

L’operazione è da 76 milioni: 32 per lo stadio, 24 per il resto più altri interventi non secondari. Al Comune sono stati chiesti 11 milioni più Iva (la prima richiesta era di 12) per lo stadio (da pagare in 3 anni) e quasi otto per l’affitto per la caserma dei vigili urbani. Cioè il Comune dovrebbe tirar fuori 18 milioni. Questo significa, per un bilancio che si sta liberando dai guai trovati dal Romizi I, un peso sulla spesa corrente di 830mila euro l’anno per un quarto di secolo (peso dei mutui). Soldi da togliere dai servizi sociali alle strade sicure. Magari alla manutenzione delle scuole. «C’è il rischio- ha detto Romizi- di ingessare i conti del Comune».

L’IMPIANTO E ALTRI NO

Lo stadio da 18mila posti ridurrebbe di un terzo i posti popolari in curva Nord e Sud. La Nord passerebbe da 5.200 a 3.550, neanche conterrebbe gli abbonati. E al Comune il taglio dei settori popolari non piace. Di più: niente incassi dei biglietti per il Perugia anche se per 12 anni giocherebbe al Curi nuovo gratis. E ancora: 24 mesi di lavori previsti. Dato sottostimato: a palazzo dei Priori si ipotizzano, senza intoppi (visti progetti simili) dai 3 ai 4 anni. Altro no arriva dal fatto che non si può lavorare per stralci. Il Comune ha subito chiesto sin da subito di cambiare quell’idea, la risposta è stata: costerebbe troppo. Lo stadio va abbattuto e il Perugia andrebbe a Gubbio con lavori di adeguamento anche in quello stadio. Eppoi ci sono i costi stimati di costruzione che i tecnici del Comune indicano sottostimati del 30% come gli incassi. È stato detto che i dieci milioni di incassi degli eventi non sono stati giustificati in modo oggettivo. Gli incassi extracalcistici pesano per l’83% per eventi «non meglio precisati» non sono soddisfacenti gli indicatori economici di redditività che, addirittura, potrebbero diventare negativi.

Tra i dubbi pesanti anche quelli sulla viabilità, sulla pericolosità idraulica e la necessità di preservare nella sua interezza il percorso verde.