Perugia, mister Alessandro Nesta al lavoro

di Federico Fabrizi

PERUGIA - Il destino ha scelto una data particolare per il primo ciak del film di Alessandro Nesta in biancorosso. Occorre tornare indietro di 18 anni per ricordare: 14 maggio 2000, la Juventus cade nel diluvio del Curi e la Lazio - la Lazio di Nesta e Ravanelli - batte 3-0 la Reggina vincendo lo Scudetto. Da lunedì, Alessandro Nesta dovrà ricordare anche un altro 14 maggio: quello del primo giorno da allenatore del Perugia.

Il presidente Massimiliano Santopadre ha scelto di affidargli un incarico a tempo “determinatissimo”: fino al 30 giugno. Missione playoff, poi si vedrà. Nesta sarà con il vice Lorenzo Rubinacci. Uno che lo stadio Curi e Pian di Massiano li conosce bene: dal 2001 al 2005 è stato alla guida della Primavera del Perugia, conquistando anche un terzo posto al Torneo di Viareggio, nel suo curriculum da giramonto - ha allenato in Romania, Gambia e negli Stati Uniti - c’è anche il ruolo di collaboratore tecnico con Serse Cosmi a Lecce nel 2011 e poi il cammino condiviso con Nesta a Miami dal 2015. Il preparatore atletico, invece, sarà Mirco Spedicato.

Il nuovo tecnico del Grifo ha diretto il primo allenamento dopo un colloquio con la squadra. In mattinata Nesta insieme a Rubinacci e al team manager Moreno Zebi avevano svolto il primo blitz all’antistadio per preparare la seduta pomeridiana. Al pronti, via, un paio di selfie con i tifosi, in tanti a Pian di Massiano per vedere da vicino un campione del mondo all’opera e poco altro: «Iniziamo con entusiasmo - le parole concesse di corsa a Grifotube - questa è una squadra forte».

Alessandro Nesta è alla prima panchina in Italia. Lo scorso dicembre, con Pochesci in bilico alla Ternana, si era fatto anche il suo nome. La carriera da tecnico l’ha iniziata da un po’: nel 2014 è entrato a far parte come consulente dello staff tecnico dei Montréal Impact, la formazione canadese in cui ha giocato quando ha lasciato l’Italia, la stessa squadra di Bernardo Corradi, Marco Di Vaio e Matteo Ferrari. Un anno e mezzo dopo, Nesta è diventato allenatore dei Miami Fc (la squadra di cui è proprietario anche Paolo Maldini), alla prima stagione ha chiuso al settimo posto, l’anno seguente, invece, il Miami ha concluso la regular season primo e poi è stato sconfitto nelle semifinali. Lo scorso novembre l’addio di Alessandro Nesta alla panchina americana ed il ritorno in Italia, con le primi voci che lo hanno avvicinato al calcio umbro proprio in quel periodo. Curiosità: anche un altro Nesta, il fratello di Alessandro, Fernando, ha avuto un’esperienza con il calcio nel Cuore verde, come presidente dell’Amerina, in Promozione. Ora inizia la storia dell’ex difensore di Lazio e Milan alla guida del Perugia, con davanti un obiettivo difficile ma preciso: la Serie A.

Marted├Č 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:48



