Sabato 11 Febbraio 2023, 08:33

PERUGIA - Guardia altissima contro criminalità e degrado. Vale per ogni zona della città, ma non può che valere di più per Fontivegge. Perché quella intorno alla stazione è da sempre la battaglia più delicata e in bilico per la sicurezza.

E così, viste anche le segnalazioni che continuano ad arrivare alle forze dell'ordine anche da parte dei residenti, i carabinieri nelle ultime ore hanno messo in campo un importante servizio di controllo del territorio per monitorare la situazione e anche prevenire eventuali commissioni di reati.

Diretti dal capitano Tamara Nicolai, militari della compagnia di Perugia si sono mossi nella zona della stazione sia a piedi che in auto e moto e hanno svolto controlli fino al parco di Sant'Anna. Il bilancio dei controlli non è di poco conto, dal momento che i militari hanno sequestrato droga ad alcune persone, che a quanto si apprende proprio al parco stavano consumando gli stupefacenti e che sono state subito segnalate alla prefettura come consumatori. Ma non solo: le operazioni di controllo del territorio da parte dei carabinieri hanno portato anche all’espulsione di un cittadino albanese, irregolare sul territorio italiano, e alla denuncia di un altro soggetto alla guida della propria autovettura sotto l’effetto dell’alcol.

Un servizio importante non solo per i risultati ma anche e soprattutto per la presenza dei carabinieri. Con i militari che infatti hanno preso contatto con gli esercenti e i residenti, per ascoltare le problematiche e dunque anche mettere in campo i controlli in maniera strutturata anche alle esigenze di chi il quartiere lo vive ogni giorno

Esigenze di sicurezza emerse molto recentemente nella zona anche in maniera piuttosto palese. Nella giornata di mercoledì, infatti, in molti lungo via Campo di Marte hanno letto e segnalato uno striscione apparso sulla terrazza dell'appartamento di un condominio vicino al Bingo, con una scritta in cui si rivendicava il fatto di sentirsi considerati cittadini di serie B a causa di una situazione di insicurezza e degrado che secondo quegli stessi residenti va avanti da troppo tempo nei locali sotterranei e nei garage del palazzo stesso.

Quanto segnalato dai residenti alle forze dell'ordine e al Messaggero è la presenza di alcuni soggetti che da tempo occupano i garage consumando droga e bivaccando, in una situazione di degrado e generale insicurezza. Proprio i carabinieri sono stati chiamati nella giornata di giovedì a seguito dei danni causati al portone del palazzo, mentre mercoledì erano stati polizia e vigili del fuoco a intervenire a causa di un principio d'incendio nei locali sotterranei dovuto alla presenza di alcuni tossicodipendenti che stavano trafficando con alcune dosi di droga.