Mercoledì 23 Agosto 2023, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 08:57

PERUGIA - Pneumatici, condizionatori e parti di fusti in ferro. Ma dal grosso mucchio a bordo strada spuntano anche cartoni della pizza, taniche in plastica e un televisore. Ci sono pure sacchi neri chiusi contenenti chissà cosa, di certo rifiuti non smaltiti correttamente. È la scena che si trovano di fronte i cittadini che passano lungo la strada che collega Monte Malbe e la zona della Città della Domenica, fascia di Perugia immersa letteralmente nel verde ancora una volta sfregiato da chi si disfà dei rifiuti di ogni tipo senza stare alle regole. La situazione è stata segnalata da un cittadino via social nel gruppo Perugia: ieri, oggi domani. Il caso, l’ennesimo sfregio di questo tipo, è già stato preso in carico dalla Gesenu visto che l’area è delimitata, sono stati affissi cartelli ed i rifiuti sono stati separati per tipologia. C’è solo da attendere che entri in funzione l’iter stabilito per la bonifica di situazioni come quella, una vera e propria discarica abusiva. «Attenzione, presenza di rifiuti non conforme in fase di caratterizzazione», riporta uno dei cartelli affissi da Gesenu nella zona. I rifiuti presenti sono inseriti in apposite buste di colore bianco, ciascuna con indicata la tipologia. Si legge, ad esempio, «ingombranti», e ancora «guaina». Segno che in quell’area è stato scaricato davvero di tutto. L’appello dei cittadini, che sperano in controlli a tappeto per evitare in futuro il ripetersi di situazioni simili, è che la zona venga ripulita quanto prima.

Lo sfregio va in scena nonostante non mancano i servizi per smaltire i rifiuti stando alle regole. Ci sono le modalità per smaltire i rifiuti speciali, quelle per conferire i rifiuti ordinari. A questo proposito, visto che spesso vengono segnalati a bordo strada anche divani e materassi difficilmente trasportabili in auto verso l’isola ecologica, c’è da ricordare che Gesenu rende disponibile il servizio di ritiro degli ingombranti. Come indicato nel sito «gli utenti che intendono disfarsi dei materiali ingombranti ferrosi e non ferrosi (reti metalliche, materassi, divani, mobili, eccetera) possono contattare l’ufficio clienti Gest e concordare su appuntamento il ritiro a domicilio di massimo 3 pezzi di media dimensione». Nonostante le tante possibilità, c’è sempre chi va oltre le regole e abbandona di tutto. L’ultima dimostrazione arriva proprio con la discarica abusiva nella zona di strada delle Pulite e dei Cappuccinelli, che da anni soffre per il problema dell’abbandono dei rifiuti.