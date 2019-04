Perugia, scritte anti Pd e anti Marini: due sedi nel mirino

Ultimo aggiornamento: 13:03

PERUGIA - Due sedi del Pd nel mirino. Sono quelle di Monteluce e quella di via del Lavoro (Perugia centro) che sono state oggetto di scritte a colpi di vernice nera. In entrambi i casi chi ha sfregiato l'esterno delle due sedi ha lasciato un firma e ha scritto"nemici del popolo". In via del Lavoro su una saracinesca anche una scritta contro Catiuscia Marini, presidente della giunta regionale dimissionaria e indagata nella concorsopoli in sanità. La prima scritta è comparsa a Monteluce all'ingresso della sezione "Rossi" e gli attivisti l'hanno ripulita il giorno di Pasqua. Le scritte in via del Lavoro sono comparse il giorno di Pasquetta. Lunedì pomeriggio alle 16 verranno ripulite anche dal commissario del Pd, Valter Verini. In entrambi i casi sui muri delle sedi Pd vergati, sempre con la verinece nera, anche falce e martello. Il Pd parla di «clima difficile della campagna elettorale".