© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Oltre undicimila libri digitali, pronti per essere stampati e rivenduti agli studenti a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli di copertina, sono stati rinvenuti dalla guardia di finanza di Perugia in tre copisterie del quartiere universitario di Elce. Le fiamme gialle hanno denunciato i titolari degli esercizi commerciali - i quali ora rischiano condanne da sei mesi a tre anni di reclusione - ed elevato una maxi-sanzione complessiva di 2,3 milioni di euro.Al centro delle contestazioni c’è la violazione del diritto di autore: in altre parole i volumi scansionati, protetti dal copyright, su richiesta venivano riprodotti e utilizzati dai giovani per preparare gli esami delle varie facoltà dell’ateneo perugino. Da Giurisprudenza a Chimica passando per Farmacia, Ingegneria, Lettere, Medicina, Economia e commercio, Veterinaria e Scienze politiche. C’era davvero l’imbarazzo della scelta: era sufficiente indicare il titolo del libro e in pochi minuti il libro usciva dalla fotocopiatrice stampato e rilegato. L’operazione, utile a contrastare il fenomeno della 'reprografia' illecita - viene riferito negli uffici della Compagnia del capoluogo - ha portato al sequestro di sette dispositivi informatici tra hard-disk e pen drive di varia capienza, al cui interno erano custodite copie digitali di oltre undicimila libri. Scansioni integrali, spesso in formato Pdf, da consegnare a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al costo dei volumi in libreria.La legge vieta la possibilità di fotocopiare più del 15 per cento dell’opera, figuriamoci l’intero volume. Nelle copisterie controllate a Perugia - è stato scoperto - molti libri venivano fotocopiati integralmente e le copie venivano vendute a buon mercato in cambio di pochi centesimi di euro a pagina. Ai 2,3 milioni di multa - è stato riferito - si è arrivati attraverso un calcolo aritmetico moltiplicando il numero dei volumi rinvenuti per un importo che secondo la legge oscilla da 103 a 1.032 euro. Nel conteggio gli investigatori hanno tenuto conto del prezzo del volume.