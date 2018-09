di Riccardo Gasperini

PERUGIA - «Sediamoci attorno ad un tavolo e ragioniamo, ma evitiamo la battaglia». Il Comune prova a smorzare i toni nello scontro di quartiere sul nome da dare ad un parco. Quello di via della Scuola a Ponte San Giovanni, dove alla proposta («perché non lo chiamiamo Parco degli Etruschi?») lanciata dalla Pro Ponte presieduta da Antonello Palmerini, ha fatto seguito il secco e deciso no di Gianfranco Mincigrucci, al vertice della Consulta dei Rioni e delle Associazioni che ha proposto «dei nomi nuovi per il parco, Parco Centrale, del Sole o Nuovo». Sottolineando anche che nel maxi quartiere «ci sono già diversi contesti che si avvalgono degli Etruschi» di cui «a colazione, a pranzo e a cena siamo sazi». Una presa di posizione che non è piaciuta alla Pro Ponte, che ieri è tornata sulla spinosa questione: «Siamo sazi di Etruschi è una grave affermazione, è prima di tutto un’offesa alla storia della città e anche un’offesa alla Pro Ponte Etrusca Onlus che conta oltre 600 soci». La Consulta dei Rioni aveva messo sul piatto la proposta di organizzare (da parte del Comune) un incontro pubblico per scegliere il nome da dare a quel parco non ancora battezzato, e per la cui intitolazione agli uffici di palazzo dei Priori non sono arrivate richieste ufficiali. Lo scontro infatti ruota attorno a proposte informali. Per questo l’assessore Dramane Wagué, che ricopre anche il ruolo di presidente della commissione Toponomastica, punta a radunare attorno ad un tavolo i soggetti coinvolti. «Ogni proposta per valorizzare il territorio è degna di essere presa in considerazione, ma senza scontro».Intanto la Pro Ponte ha voluto puntualizzare come è nata l’idea di dare al parco quel nome. «Chiamare Parco degli Etruschi l’area è nata da un suggerimento spontaneo giunto da un cittadino al termine della sfilata e dello spettacolo culturale e storico». Un suggerimento accolto dal presidente Palmerini e «subito comunicato» a Wagué in occasione di uno degli eventi di Velimna che si sono tenuti proprio nel parco. «Il Parco degli Etruschi servirebbe a richiamare alla memoria le origini della città», ha detto la Pro Ponte, facendo così capire di avere una linea diversa dalla Consulta, che giovedì in una nota ufficiale ha chiesto «più brio, novità». Solo al momento di una proposta ufficiale la pratica passerà in commissione Toponomastica, che esprime un parere non vincolante, per poi approdare in giunta e in prefettura, dove il parere, in questo caso, è vincolante. Per questa fase però c’è tempo, la scontro sembra essere ancora nel vivo e c’è da immaginare che le prese di posizione non siano finite.