PERUGIA- Paura per due ragazzine rimaste coinvolte in un incidente an incrocio nella zona di via Crotonese, poco dopo le undici di mercoledì mattina. Le cause dello scontro tra lo scooter su cui viaggiavano le due giovani e l'auto condotta da un uomo sono al vaglio degli agenti dell'ufficio Infortunistica della polizia municipale, che hanno svolto sul posto tutti gli accertamenti del caso.



Anche una pattuglia della volante ha coadiuvato municipale e 118 nel soccorso alle due ragazze e nel gestire la viabilità dal momento che si sono subito formate code in zona. Le due giovani sono state portate in ospedale e le loro condizioni sono monitorate.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22



