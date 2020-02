Disastro Grifo, Perugia sconfitto a Frosinone (1-0): Cosmi furioso

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FROSINONE - Nesta batte Cosmi 1-0. Il gol-partita è stato messo a segno da Rohdén al 20' del secondo tempo. La rete è maturata sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Vicario respinge su Novakovich e dal limite arriva il colpo partita di Rohdén. Per il Perugia è la seconda sconfitta senza segnare gol, a fine gara il tecnico si è detto furioso con la squadra: «Senza voler offendere nessuno, serviva un'impresa per perdere una partita così e ci siamo riusciti».FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Maiello (82' Vitale), Salvi, Rohdén, Haas, Beghetto (68' D'Elia); Citro, Ciano (33' Novakovic). All. NestaPERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Angella, Gyömbér (54' Raykovic); Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Mazzocchi, Kouan (76' Buonaiuto), Nzita; Falcinelli (67' Capone), Iemmello.All. Cosmi.RETI: Rohdén 65'