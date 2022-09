Lunedì 26 Settembre 2022, 08:07

«Sono stata scippata a San Martino in colle davanti al cimitero. Era un ragazzo elegante magro moro, che ha aperto lo sportello della mia auto. Mentre ero alla guida e mi ha sottratto la borsa. L’ho rincorso, è salito in una vecchia “Y” nera con tappezzeria beige».

Questa, la segnalazione che una donna nel pomeriggio di ieri ha fatto al “Messaggero” per mettere in guardia soprattutto le persone che vivono nella zona a prestare la massima attenzione.

Ma non finisce qui. «Il tempo di recarmi dai carabinieri di Castel del Piano che incontro in caserma una signora di Montepetriolo che stava raccontando come a 100 metri dal seggio gli avessero aperto l’auto davanti a testimoni e sottratto la borsa. Voglio ringraziare pubblicamente i carabinieri di Castel del Piano per l’attenzione e la professionalità nell’avviare le indagini».