PERUGIA - Sciopero riuscito della polizia municipale durante Perugia 1416. Adesione altissima che supera il 97%. Addirittura nel turno della mattina, secondo Cgil, Cisl , Uil e Confsal che hanno organizzato la protesta, nessuno agente, esclusi quelli che dovevano garantire i servizi esenziali, si è presenato al lavoro. Nel pomeriggio soltanto uno.

In piazza Italia, domenica pomeriggio, vigili con casache, bandiere, volontini e fischietti che hanno fatto da contoro al passaggio del corteo dei cinque Rioni che si stavano giocando il palio. C'era anche una sindacalista in abiti medievali e foglietti attaccati al vestito che declamavano i problemi degli agenti. La battaglia dei vigili è sul progetto incentivante non rifinanziato dalla giunta Romizi (cioè niente soldi per servizi aggiuntivi) e che ha privato la città di alcuni servizi importanti sul fronte anche della sicurezza. Nella domenica di protesta a fianco degli agenti anche il segretario regionale della Cgil Funzione Pubblica, Fabrizio Fratini.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA