Perugia, scatta il raduno: c'è il nuovo tecnico Francesco Baldini

PERUGIA - Francesco Baldini è il nuovo allenatore del Perugia calcio. Il tecnico è presente agli impianti di Pian di Massiano dove la squadra si è radunata in vista dell'inizio della nuova stagione. Toscano, ex tecnico di Trapani,

Catania e Vicenza e per una stagione anche giocatore biancorosso (nel 2006-2007), Baldini ha preso parte alla giornata di lavoro in cui sono previste visite mediche e test atletici per i 27 giocatori convocati.

Nell'account Twitter del club sono state pubblicate alcune immagini dell'allenatore all'interno del Curi e all'antistadio,

più una con il presidente Massimiliano Santopadre. La squadra si allenerà in questo periodo a Pian di Massiano,

per poi andare in ritiro a Pieve Santo Stefano (Arezzo) dall'1 all'11 agosto.

Parallelamente va avanti la trattativa per la cessione del club che è «in corso e che necessita ancora di qualche giorno per capire se si chiuderà positivamente - ha scritto la società in una nota diffusa domenica - la priorità in questo momento è l'inizio della stagione sotto l'aspetto tecnico».