Perugia, scappa di casa a 15 anni. «Aiutateci a ritrovare Patrick»

PERUGIA - Una famiglia con il cuore in gola. Una mamma sotto choc per l’angoscia e la paura. Non può essere altrimenti, se tuo figlio adolescente è uscito venerdì mattina per andare a scuola e ancora non è tornato a casa.

Patrick Anderson Cornejo Osorio, 15 anni, l’ultima volta è stato visto intorno alle 13 di venerdì 28 gennaio alla stazione di Fontivegge. Tappa obbligata per raggiungere, da casa sua a San Mariano, l’istiuto Pascal in cui va a scuola.

A darne sue notizie, raccontano i familiari raggiunti telefonicamente dal Messaggero, un amico ai familiari stessi nel pomeriggio di venerdì una volta saputo che Patrick non era ancora tornato a casa e che dunque i genitori lo stavano cercando.

La scomparsa del ragazzo è stata denunciata ai carabinieri di Corciano con i militari che, come da prassi trattandosi dell’allontanamento di un minore, hanno iniziato immediatamente le ricerche. Come spesso accade in questi casi, i familiari si sono rivolti anche ai social network per segnalare la scomparsa di Patrick sottolineando come sia «vestito tutto di nero, con una tuta Nike con il cappuccio e scarpe nere da ginnastica». La foto qui sotto è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook “Noches Latinas” con due numeri di telefono (349-5893393 e 328-6926170) contando proprio sulla capacità dei social network di raggiungere amici e conoscenti del ragazzino e poter così avere elementi ulteriori che possano rivelarsi utili per cercare di localizzare il ragazzo e riportarlo a casa.

Da sottolineare come, sempre stando alla testimonianza del ragazzino che lo ha visto a Fontivegge, Patrick sarebbe stato assieme a un coetaneo di origini nordafricane la cui scomparsa sarebbe stata ugualmente denunciata dai propri familiari.

A un certo punto nella giornata di ieri sembrava che la terribile situazione stesse andando verso la soluzione: una segnalazione dalla zona di Arezzo ha infatti fatto sperare che le cose si risolvessero in poco tempo. Ma purtroppo non è stato così, dal momento che i familiari non riescono a mettersi in contatto con Patrick e dunque non è chiaro se i due ragazzini siano ancora lì o si siano spostati, magari tornando verso l’Umbria. Alla luce della decisione di non tornare a casa venerdì potrebbe esserci un periodo difficile in famiglia dovuto al rendimento scolastico con “sequestro” del cellulare per evitare distrazioni.