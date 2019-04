Perugia, scandalo concorsi truccati: Bocci, Valorosi e Duca chiedono di tornare liberi. Attesa per la decisione del tribunale

Ultimo aggiornamento: 14:27

PERUGIA - «Vogliamo tornare liberi, sono venuti meno i motivi per la detenzione agli arresti domiciliari». L'ex segretario del Pd umbro Gianpiero Bocci, l'ex dg dell'ospedale di Perugia Emilio Duca e il direttore amministrativo Maurizio Valorosi, finiti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sui presunti concorsi truccati al Santa Maria della Misericordia, hanno chiesto al tribunale del Riesame di tornare liberi.L'udienza dinanzi ai giudici Giuseppe Noviello, Alberto Avenoso ed Emma Avella è terminata nella tarda mattinata di lunedì e i magistrati si sono riservati la decisione che, secondo quanto si apprende, potrebbe comunque arrivare nelle prossime ore.Gli indagati, rappresentati dagli avvocati David Brunelli e Francesco Falcinelli, chiedono come detto la revoca della misura sostenendo l'insussistenza delle esigenze cautelari. Bocci, già sottosegretario agli Interni nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, era l'unico indagato presente nel palazzo di giustizia. Nei giorni scorsi Bocci, Duca e Valorosi si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Valerio D'Andria che aveva rimesso in libertà soltanto l'assessore dimissionario alla sanità Luca Barberini.«A mio parere non sussiite l'attuiliatà dell'esigneza cautelari. Duca si è dimesso dalla carica di commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, al suo posto è subentrato un altro che svolgerà tutte le attività prima a Duca riconducibili. Non vi è quindi a mio parere alcuna possibilità di reiterazione di comportamenti e pericolo di inferenza nello svolgimento delle indagini che hanno avuto il loro corso e il loro compiuto svolgimento» ha detto l'avvocato Francesco Falcinelli, difensore di Duca, all'uscita dall'udienza. «Aspettiamo» si è limitato a dire l'avvocato David Brunelli, che difende Bocci (assieme all'avvocato Diddi) oltre a Barberini e Valorosi.