PERUGIA - Impianto in funzione fino all’estate, cioè fino a quando prenderà forma il cantiere per il maxi restyling. Slitta di qualche mese lo stop per le scale mobili che collegano via Checchi, viale Pellini e via dei Priori. Dopo un confronto e una ulteriore analisi della documentazione da parte dei tecnici del Comune e dell’Ustif, l’ufficio speciale trasporti a impianti fissi del ministero dei Trasporti, è risultato possibile fissare il fine vita tecnica, o meglio allungare il nullaosta di esercizio dell’impianto meccanizzato a novembre. La chiusura, che era prevista a partire da ieri lunedì 1 aprile, scatterà comunque prima.Proprio in questi giorni sta arrivando a conclusione il lavoro della commissione giudicatrice sulle offerte, quattro in tutto, presentate dalle aziende che hanno risposto al bando. Entro una quindicina di giorni dovrebbe essere ufficializzato l’esito della gara con l’aggiudicazione dell’appalto. Poi sarà messa mano al progetto per l’ultimo step e appunto al massimo entro l’estate si metterà in moto il cantiere.Attraverso Il Messaggero colonne nei giorni scorsi alcuni commercianti di via dei Priori avevano manifestato preoccupazione per l’effetto isolamento nel periodo dei lavori. Per evitare disagi il Comune ha previsto nel bando un punteggio premiante per le aziende che, oltre al lavoro, prevedono strumenti di mobilità alternativa. Cioè un minibus come venne chiesto da commercianti e residenti quando fu presentato il progetto, occasione in cui fu sottolineato l’impegno a garantire per più tempo possibile quantomeno il passo nelle scale fisse. Stando ai dati del 2016 l’impianto ha trasportato 1,2 milioni di persone in salita e 1,3 in discesa.Quanto costerà la nuova scala mobile hi-tech? L’importo complessivo dell’intervento (circa 9 mesi per concluderlo) ammonta a 3,5 milioni di euro, finanziati con mutuo assunto presso la Cassa e Depositi e Prestiti. Riguardo le caratteristiche del nuovo percorso, c’è in testa la larghezza maggiore delle singole rampe, da un metro anziché 60 centimetri. Poi nuova copertura: via il plexiglass, dentro tratti totalmente vetrati, contornati da elementi in fotovoltaico. Dunque copertura che evita surriscaldamento nel percorso e autoalimentazione, anche dell’illuminazione che sarà migliorata con l’impiego di strisce led, una per scala fissa e mobile.Intanto, sempre in tema di mobilità, prende definitivamente forma il nuovo assetto della Ztl nel cuore dell’acropoli, avviato con l’apertura di piazza Italia e lo spostamento del varco principale all’imbocco di via Baglioni. Ieri, lunedì 1 aprile, è iniziata l’installazione dei varchi di accesso alle mini Ztl di via del Parione, via Fanti e via Bonazzi, che dovrebbe essere conclusa entro domani. I nuovi impianti rilevano in automatico le targhe delle automobili in transito e scartano quelle abilitate, sanzionando solo chi passa senza permesso.