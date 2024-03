Domenica 3 Marzo 2024, 09:36

La sfida del piccolo commercio del centro passa anche dalla caccia all’affare. Il bilancio al termine della settimana di Sbaracco nel centro storico, ovvero i saldi di fine stagione, è buono. E la novità di una versione extra large, dai due ai sette giorni, ha salvato l’iniziativa, come spiega Paolo Mariotti, vice presidente del consorzio “Perugia in centro” che organizza l’evento.

NELL’ACROPOLI

Il sabato mattina, nonostante qualche goccia di pioggia, la gente in centro c’è. La scusa è quella di fare due passi in tenuta da fitness, di assaporare con calma un caffè e di dare un’occhiata alle occasioni degli ultimi giorni dei saldi. Ovvero la festa del piccolo commercio, ennesima edizione da un’idea del consorzio che raduna i commercianti del negozio che quest’anno ha scelto di allungare i saldi di fine stagione.

«La tradizionale pioggia che in qualsiasi stagione accompagna lo Sbaracco – spiega Mariotti – con la formula settimanale ha retto bene e credo proprio che la riutilizzeremo anche per le prossime edizioni. Nella versione estiva, agli sconti aggiungeremo anche piccoli eventi ed animazione. Valuteremo la possibilità di tenere aperti i negozi anche nella giornata di domenica, cosa che non siamo riusciti a fare questa volta, abbiamo già condiviso la proposta con tutti i commercianti. I tempi sono difficili e dobbiamo fare uno sforzo generale per rendere l’acropoli sempre più appetibile e un luogo da frequentare». L’obiettivo rimane sempre quello di puntare su eventi ed iniziative in grado di richiamare a gran voce visitatori e perugini nella città vecchia.

LO SHOPPING

Da via Mazzini fino a viale Indipendenza: la mappa dello shopping dedicata alla caccia all’affare attraversa il centro. Tra le attività commerciali c’è chi ha messo uno stand fuori, chi addirittura ha chiamato un dj per richiamare ancora di più i clienti, chi, invece, spaventato dal meteo ha riservato una zona interna al negozio per i super sconti. «Non manco ad una edizione – racconta Cristiana F. - , abito a Ponte Felcino, non frequento molto il centro di Perugia. Ma solo qui vendono le scarpe di un noto brand e non rinuncio allo Sbaracco almeno due volte l’anno».

I PIU’ VENDUTI

Nei sette giorni di Sbaracco, chi sono stati i clienti? «Per la maggior parte perugini – assicurano dal negozio Anilù del centralissimo corso Vannucci – ma anche diversi turisti italiani. I capi più venduti? La maglieria, i cappotti e tantissime camicie. Quest’anno vanno molto di moda e, acquistata ora, si porta anche nelle prossime stagioni». Gli sconti vanno dal 50 per cento e c’è chi addirittura ha messo la merce in vendita all’80 per cento in meno del prezzo iniziale.

Super sconti andati, comunque, nella giusta direzione anche per Sergio Donati della boutique maschile in piazza Matteotti. «Sbaracco bagnato, sbaracco fortunato – racconta il commerciante - . Questi eventi rappresentano delle occasioni di gioia, serenità, ma anche e momenti di svago. È vero, il tempo non ci ha aiutati, ma chi vuole fare qualche affare esce comunque con l’ombrello e viene in centro. Accessori, le felpe, il pantalone, il maglioncino, la scarpa di tendenza: sono queste le cose che hanno stuzzicato di più l’appetito dei consumatori».

LA PASQUA

Chiuso lo Sbaracco ora, in centro, si pensa alla Pasqua. In vista, una manifestazione molto importante e che vedrebbe anche il coinvolgimento di altri comuni limitrofi. Come a dire che nella sfida del piccolo commercio, l’unione fa la forza.