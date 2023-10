Sabato 21 Ottobre 2023, 08:24

PERUGIA Santoro, Lisi, Iannoni. Sono loro le tre incognite del Perugia in vista della sfida del Moccagatta contro la Juventus Next Gen (domenica ore 14), quando Francesco Baldini potrebbe essere costretto a cambiamenti più significativi rispetto a quelli che avrebbe voluto compiere anche solo pensando al primo di tre impegni in otto giorni (giovedì c’è la seconda trasferta consecutiva in casa della Recanatese di Pagliari e Melchiorri, lunedì prossimo il match casalingo contro la Virtus Entella) che aspettano i grifoni, dalla seconda sfida in avanti pronti in ogni caso ad un ragionato turnover. Iannoni è uscito con una caviglia gonfia dal match con la Torres e in pratica si è allenato solo ieri in maniera compiuta al pari di Lisi, rimasto fermo a causa di un fastidio fino a quando gli esami hanno evidenziato che non si trattava di nulla di rilevante. Santoro, infine, è fermo da due giorni a causa dell’influenza e, quand’anche dovesse essere recuperato, difficilmente sarà schierato dall’inizio ad Alessandria, anche in previsione del turno di giovedì. Quanto a Iannoni e Lisi, che sicuramente faranno parte del gruppo che partirà alla volta del Piemonte oggi dopo la rifinitura del mattino, Baldini potrebbe fare lo stesso ragionamento. Ecco perché al Moccagatta è lecito pensare ad un Perugia diverso dal solito, a partire dal modulo che in assenza di Santoro potrebbe tornare ad essere il 4-3-3. Soliti ballottaggi sulle fasce (Mezzoni sembra favorito su Paz e Cancellieri su Bozzolan), coppia difensiva intoccabile Angella-Vulikic, a centrocampo con Kouan e Bartolomei potrebbe giocare uno tra Torrasi e Acella. Novità probabili anche in attacco, dove ci sarà sicuramente il ritorno di Vazquez al centro dal 1’ insieme a Matos e dove, a completare il tridente, al posto di Lisi potrebbe partire un Seghetti gasato dalla prima rete tra i professionisti. Il ballottaggio, sempre che davvero Lisi venga preservato, potrebbe essere con Ricci, tornato nell’ultima mezzora contro i sardi a mostrare cose a dir poco pregevoli e dunque chiamato ad aumentare il suo minutaggio per essere determinante. Quanto alla Juventus Next Gen, c’è da registrare una novità di mercato: il club bianconero ha infatti ripreso dagli svincolati il portiere Gian Marco Crespi (22), che in virtù dell’infortunio di Garofani potrebbe subito essere schierato titolare contro i grifoni.