Venerdì 12 Novembre 2021, 07:30

PERUGIA Continuano i problemi sul fronte dei rifiuti per gli abitanti di un condominio a San Sisto, lungo via Pergolesi, che hanno scritto a Gesenu, Comune, Corte dei Conti ed Auri dopo essersi già mossi lo scorso settembre. Anche stavolta chiedono soluzioni rapide per un problema non certo nuovo. Quello, in particolare, dell’abbandono di materiali nell’area dei cassonetti presenti nel parcheggio che serve anche i palazzi oltre che attività commerciali. Una zona oggetto di un sopralluogo effettuato, come riportano i cittadini in una lettera, da personale di Gesenu e uffici del Comune. Un momento cui i residenti avrebbero voluto partecipare invece «è stato effettuato senza aver informato nessuno dei firmatari dell’esposto». Quantomeno, viene sottolineato nella lettera, è stata definitivamente verificata «la presenza di abbandoni dei rifiuti nelle vicinanze dei cassonetti, nonostante l regolare svuotamento degli stessi, non certo per trascuratezza dei condomini, ma per il continuo scaricare di rifiuti urbani e speciali a volte anche pericolosi effettuato da diversi automezzi presumibilmente aziendali, che colmano i cassonetti senza che avvenga un auspicato controllo delle guardie ecologiche». Questo uno dei nodi cruciali della vicenda per cui i residenti firmatari della nuova lettera chiedono di poter risolvere. Ma l’appello è esteso anche ad altri aspetti. I cittadini hanno chiesto «di verificare se la dislocazione dei cassonetti vicino all’entrata e uscita del parcheggio sia stata autorizzata dai vigili, in quanto così posizionati creano un pericolo alla circolazione degli automezzi». Nell’ottica di provare a limitare l’uso indiscriminato dei cassonetti di raccolta differenziata, i cittadini chiedono anche di capire meglio il perché i cassonetti in questione siano senza chiave. «Si chiede di verificare se il sistema attuale, così come organizzato, per la mancanza di contenitori chiusi a disposizione dei soli condomini, sia conforme a quanto indicato all’articolo 7 comma 3 del regolamento comunale». Sono solo alcuni dei punti su cui i residenti auspicano risposte in tempi rapidi per provare a migliorare una situazione che va avanti da tempo. Nella lettera viene chiesto, tanto per fare un esempio, anche se siano stati fatti «i necessari controlli nel merito del mancato lavaggio dei cassonetti stradale, disposti nel parcheggio del condominio», oppure se «siano sati fatti i necessari controlli nei confronti delle ditte della zona che ripetutamente scaricano rifiuti speciali e a svolte pericolosi all’interno dei cassonetti stradali allocati nel parcheggio condominiale». Alla base di tutto ci sono tre richieste secche: cambiare i secchi con quelli dotati di chiusura, rivedere l’attuale collocazione di alcuni (nella lettera è stata indicata l’area ritenuta più idonea con una mappa) ed effettuare immediati controlli anti abbandoni.