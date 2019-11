Perugia, Salvini alla Città della Domenica le Sardine in Corso Vannucci

PERUGIA - E' stato duello a distanza, in contemporanea, anche stavolta. Matteo Salvini è salito sul palco del salone interno alla Città della Domenica mentre Donatella Tesei presentava la sua giunta, qualche minuto dopo le 17. Nello stesso momento, in centro storico, tra Piazza Italia e Piazza della Repubblica un bel po' di "Sardine" hanno riempito per metà corso Vannucci.

Da un lato la promessa «di mettersi al lavoro subito per fare bene e mantenere le promesse della campagna elettorale... perché l'Umbria dovrà essere un esempio...», dall'altro tanti pesciolini colorati e lo slogan «L'Umbria non si lega».

© RIPRODUZIONE RISERVATA