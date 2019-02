Perugia, salta un giunto sul Raccordo: chilometri di coda e caos

PERUGIA -Salta un giunto sul viadotto appena fuori dalla Galleria Volumni e sul Raccordo il traffico va in tilt. E' successo sabato nel primo pomeriggio con code che, soprattutto all'uscita dal Curi di chi aveva assistito a Perugia-Palermo, hanno creato non pochi disagi. Intonro alle 17,30 auto incolonnate fino a San Faustino.

La Polizia strdale ha chiuso la corsia di sorpasso in direzione di Ponte San Giovanni dove sono al lavoro gli operai dell'Anas per riparare il danno e ripristinare la viabilità.