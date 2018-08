PERUGIA - A rubare un'ambulanza c'era pure riuscito, ma poi gli è andata male. Non solo perché c'era la polizia nei paraggi, ma anche perché era così ubriaco da non riuscire nella sua "impresa". E' successo qualche notte fa all'ospedale Santa Maria della Misericordia.



I poliziotti della volante, impegnati in servizio di controllo del territorio nella zona, sono intervenuti per la segnalazione di un uomo che tentava di rubare un’autoambulanza.



Al loro arrivo gli agenti hanno notato il mezzo, in movimento, in uscita dal pronto soccorso dell’ospedale. Si sono avvicinati e si sono accorti che, alla guida, c'era un uomo completamente ubriaco.



E' stato subito fermato e controllato, e dagli accertamenti è emerso che si tratta di un 41enne polacco, pregiudicato e domiciliato a Perugia,: è stato denunciato per furto aggravato, guida in stato di ebbrezza ed interruzione di pubblico servizio.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA