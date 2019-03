Perugia, la Rosetti scrive a Di Maio: «Voglio sapere perché hai escluso la mia lista»

Ultimo aggiornamento: 21:01

PERUGIA - C’è posta per Luigi Di Maio. Due mail, una inviata all’indirizzo istituzionale del Mise e un’altra alla sua segreteria personale, spedite dagli attivisti pentastellati perugini per chiedere «le motivazioni politiche» della scelta di escludere la lista guidata dalla capogruppo in consiglio comunale Cristina Rosetti a favore di quella di FrancescaTizi. I delusi, o meglio gli arrabbiati, quelli di Perugia, e anche di altri comuni della provincia, si sono incontrati martedì sera a Deruta per fare il punto della situazione. A poco è valsa, se non ad inasprire ancora di più gli animi, la nota stringata che definiva «il Movimento 5 Stelle in Umbria più unito che mai» firmata dall’eurodeputata Laura Agea, dai parlamentari Stefano Lucidi e Tiziana Ciprini (lei è perugina e, dicono i rumors, ci sarebbe un suo parente, Andrea Ciprini, candidato con la Tizi) e dai consiglieri regionali Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari. E anche la spiegazione della «rigorosa procedura interna, prevista dalla piattaforma Rousseau» non ha convinto affatto. Dalla serata di Deruta sono uscite una serie di riflessioni sulle difficoltà locali e nazionali del Movimento: «Non vogliamo uscire - il messaggio - ma è doveroso spiegare perché a Perugia si sta tentando di azzerare un intero gruppo politico che in cinque anni non ha mai avuto contestazioni». La mail di risposta di Di Maio è attesa a breve: per evitare che la delusione assuma la forma di una lista concorrente alle amministrative.