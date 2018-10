© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Più di 600 espositori, la novità delle Pro loco che portano in città la tradizione dei borghi, una speciale offerta per parcheggi e trasporti. Dall’1 al 5 novembre torna la Fiera dei Morti, il tradizionale appuntamento che unirà centro storico, Fontivegge e Pian di Massiano organizzato da Comune con il supporto del consorzio Perugia in centro per quanto riguarda l’acropoli e il comitato dell’Unpli del Perugino per piazza del Bacio. Ieri mattina a palazzo dei Priori la presentazione dell’evento «cresciuto nel tempo grazie ad un’opera di attenta riqualificazione voluta dall’amministrazione», ha sottolineato l’assessore Cristiana Casaioli, presente fra gli altri con Sergio Mercuri (Consorzio) e Antonio Pucci (Unpli). «Il compito delle proloco - ha detto Pucci - è portare avanti le tradizioni ed i valori sociali dei territori di riferimento». Così quasi una ventina di comitati, insieme ad artigiani ed aziende per un totale di circa 60 realtà, animeranno lo spazio di piazza del Bacio «con le tipicità del territorio» dando vita ad una vera e propria fiera dell’Umbria (ci saranno anche realtà di Norcia e dello Spoletino), che prevede tra l’altro anche la mostra “vecchio contado, la tradizione delle campagne umbre”, un raduno di moto d’epoca e laboratori per i più piccoli.Nei cinque giorni dell’evento riflettori accesi anche nel cuore della città, in corso Vannucci, piazza IV Novembre, via Mazzini e piazza Matteotti (qua stand aperti dalle 10 alle 20) dove la fiera è tornata, come alle origini, da una decina di anni. Fra gli 80 banchi ci saranno quelli delle città gemellate (Aix-en-Provence, Bratislava, Potsdam, Tubingen, Seattle, Grand Rapids) con i sapori della gastronomia e le bellezze dell’artigianato dei rispettivi paesi accanto alla fontana Maggiore, e poi l’artigianato e il cibo delle regioni italiane nel resto dell’area espositiva. Nella lista delle novità di quest’anno per il centro c’è, il 3 e 4 novembre, lo spazio per l’Umbria della Birra al centro Alessi, dove i birrifici artigianali umbri presentano le loro eccellenze in una due giorni di degustazioni e musica (ingresso libero). E poi Pian di Massiano: 518 banchi aperti dalle 9 alle 21 con di tutto un po’. Prodotti per la persona, per la casa, erboristeria, ferramenta, giocattoli, accessori per le auto e prodotti agroalimentari. Confermata la presenza di stand speciali come quello dell’associazione G.B. Vermiglioli e del Perugia Calcio.Il Comune per agevolare gli spostamenti dei visitatori propone il biglietto Unico Perugia per autobus e minimetrò a 3,50 euro con validità di un giorno dalla prima convalida (utilizzabile da un adulto e un bambino sotto i 12 anni). E per le auto? La sosta costerà 3,50 per 5 ore nei parcheggi Fonti di Veggio, Bellocchio e Autosilo (tutti a Fontivegge). Ci sono poi gli orari del minimetrò per la fiera: 1 novembre 8,30–21,15; il 2: 7-21,05; il 3: 7-22,45; il 4: 9–20,45; il 5: 7–21,05.Il fronte sicurezza, per quanto riguarda l’assetto organizzativo dell’evento, è stato oggetto del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Saranno adottate, secondo quanto spiegato ieri alla presentazione, misure analoghe a quelle dell’anno scorso. Particolare attenzione al nodo dei parcheggiatori abusivi a Pian di Massiano: «Cercheremo di arginare il fenomeno il più possibile», hanno detto Mercuri e Casaioli. «Ci saranno controlli anche da parte di agenti in borghese, invitiamo comunque i cittadini a fare segnalazioni».