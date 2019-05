Perugia, rissa in un palazzo a Fontivegge. Condomini esasperati: «Ce ne andiamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Le tracce di sangue lungo il corridoio condominiale mettono i brividi a chi in quel palazzo ci vive. Brividi non solo di paura, ma anche di rabbia ed esasperazione per situazioni che, dicono, «sono state più volte segnalate».Quelle tracce sono i segni di una violenta lite scoppiata domenica pomeriggio tra un gruppo di persone, da quanto si apprende di origine sudamericana, tra un appartamento e i corridoi di un palazzo nella zona di Fontivegge. Le foto, scattate da Lorenzo Brunetti (guardia giurata e residente proprio nella zona della stazione) raccontano non solo del ferimento di almeno uno dei partecipanti alla rissa, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia per una frattura al naso, ma anche di quella che probabilmente potrebbe essere la causa della zuffa: un abbondante consumo di alcol.Sul posto i residenti hanno chiamato i carabinieri per riportare la situazione alla calma, ma al tempo stesso esprimono tutta la loro rabbia: «Non cambia nulla nonostante le tante segnalazioni di questi appartamenti problematici» dicono. Uno di loro annuncia anche l'intenzione di voler «lasciare il condominio».