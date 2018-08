Perugia, rissa allo stadio prima della partita, daspo per 9 tifosi del Palermo: stangata da 1 a 8 anni

PERUGIA - Il Questore di Perugia ha disposto il divieto di accesso in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a carico di 9 tifosi del Palermo, tutti residenti in quella realtà. I provvedimenti fanno seguito all’attività di indagine svolta congiuntamente dalle Digos di Perugia e di Palermo, anche con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza, per i fatti accaduti il 17 febbraios corso, prima dell’inizio dell’incontro di calcio Perugia–Palermo disputato allo stadio Curi quando, nel parcheggio P5, si è verificata una rissa tra appartenenti alla medesima tifoseria, successivamente identificati e denunciati all’autorità giudiziaria. Individuate le responsabilità - spiega una nota della Questura di Perugia - dei tifosi palermitani nella rissa, sono stati sottoposti al daspo per la durata di 1 anno coloro che non avevano mai tenuto condotte pericolose, e di anni 5 ed 8 per quei soggetti che hanno reiterato comportamenti violenti.

Venerd├Č 10 Agosto 2018



