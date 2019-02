Perugia, rischio-bomba sulle bollette dei rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nel giorno in cui i sindaci del sub ambito 2, cioè Perugia e dintorni, si accapigliano con Gest per le bollette 2019 e per gli aumenti tariffari che per qualcuno sono da brividi, da sotto il tappeto spunta una vecchia storia che potrebbe avere ripercussioni pesanti proprio sulle bollette.In mezzo alla guerra tra Gest che è in gran parte Gesenu, c’è la vecchia discarica di Pietramelina e il suo usufrutto scaduto nel 2013 e trasferito, insieme a quello dell’impianto di selezione di Ponte Rio, da Gesenu a Gest. Gestore che chiede il conto dei costi di gestione, ma soprattutto quelli relativi all’accoppiata degli impianti di Ponte Rio e Pietramelina per il periodo 2011-2016 (escluso il 2013) perché la riduzione dei rifiuti trattati a fronte dei costi sostenuti porta un disavanzo di gestione che devono saldare i Comuni che utilizzavano Ponte Rio in quegli anni. Esattamente gli stessi extra costi riconosciuti per gli anni 2013 e 2018. La guerra a colpi di lettere è iniziata il 28 dicembre scorso con un paio di pagine fitte di analisi e richieste fatte dall’amministratore unico di Gest, Mauro Della Valle. Che mette in fila la storia dell’usufrutto e il motivo per cui chiede ad Auri, l’Autorità d’ambito regionale per rifiuti e acqua, di aprire un procedimento per ottenere quei soldi. La risposta di Auri arriva da parte del direttore del sub ambito 1 e 2, Giuseppe Rossi che risponde picche. E che sottolinea, tra i motivi ostativi alla richiesta di Gest i tempi lunghi per la messa in sicurezza della discarica di Pietramelina (Gest ricorda l’avvio delle procedure di Via chieste alla Regione per la copertura) e il fatto che la revisione delle tariffe doveva essere inserita nei piani economici finanziari annuali. Insomma, un muro contro muro che disegna scenari ancora pesanti nel mondo dei rifiuti made in Umbria in cui Perugia è il fulcro di una sfida durissima. Che rischia di pesare ancora di più sulle tasche dei cittadini.Sul caso si muove il M5s con Cristina Rosetti, capogruppo. «Un errore madornale-dice Rosetti- quello di Romizi di non esserci ripresi la gestione del servizio e non avere tentato tutte le vie per acquistare la quota del privato socio di Gesenu, mettendo così al riparo la città e la Regione da speculazioni di soci privati e da costi del servizio insostenibili. Tanto che oggi, Gest, come un fulmine a ciel sereno, ma non per tutti, avanza nuove pretese di adeguamenti tariffari e rimborso di costi, senza che ad oggi il Comune abbia mosso a Gest/Gesenu alcuna seria contestazione di gravi inadempimenti contrattuali di cui secondo il M5S da tempo ci sono ampie evidenze».I Cinque Stelle annunciano interrogazione urgente al sindaco e accesso atti sullo stato di sicurezza della discarica e sugli atti di controllo, che a questo punto dubitiamo fortemente che siano stati compiuti, ma per i grillini ci sarebbero gli stremi per un esposto in Procura.