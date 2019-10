Perugia, riparte la stagione del Morlacchi: la prima il 29 ottobre con Silvio Orlando. Presentazione prima di Natale per festeggiare la fine dei lavori

Ultimo aggiornamento: 11:46

PERUGIA - Si avvicina la riapertura del Teatro Morlacchi che da ieri è ufficialmente candidato come progetto dell'anno recuperato grazie all’Art Bonus. Mentre alla XV edizione di LuBeC si è parlato soprattutto di quanto è stato fatto, in molti si stanno chiedendo quanto ancora c’è da fare. A ottobre di un anno fa era stata presentata la prima parte della ristrutturazione dello storico teatro cittadino, realizzata grazie a un finanziamento della Fondazione Federica e Brunello Cucinelli.I lavori erano ripresi subito dopo l’ultima edizione di Umbria Jazz e l’idea era di terminarli prima dello spettacolo che aprirà la stagione. Sta di fatto che l’ipotesi che sia tutto pronto per quanto arriverà Silvio Orlando con “Si nota all’imbrunire, solitudine da paese spopolato”, il prossimo 29 ottobre, sembra poco verosimile. Lo spettacolo si terrà regolarmente, come tutti gli altri in cartellone, ma probabilmente per vedere la fine dei lavori di restauro bisognerà attendere ancora un po'.Basta osservare lo stato delle impalcature esterne e cercare di strappare qualche indiscrezione agli operai che gravitano intorno al cantiere. Tra le poche certezze c’è il fatto che le vecchie poltrone sono state trasportate al Teatro Turreno qualche settimana fa e che Brunello Cucinelli, insieme allo staff del TSU, sta pensando a un evento in grande stile per presentare l’esito del restauro ai perugini. Qualcuno scommette che si tratterà di un bel regalo di Natale alla città.