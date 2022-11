PERUGIA - Riparte il cantiere Monteluce del Fondo Umbria. Il progetto, nato per la rivalutazione strategica

del quartiere del centro di Perugia, sarà completato. La valorizzazione del complesso, la realizzazione nell'area di

spazi residenziali, commerciali e di servizi di interesse pubblico, nonché il completamento delle opere di urbanizzazione, saranno possibili grazie al sostegno di tutti i creditori, in particolare di Ampre Srl, il veicolo di cartolarizzazione del fondo Back2Bonis nato con l'avvio del Progetto Cuvée, creditore di Fondo Umbria per oltre 29 milioni di euro. Grazie all'intervento del fondo Back2Bonis è stata erogata al Fondo Umbria la nuova finanza necessaria sia al pagamento dei creditori sulla base degli accordi raggiunti sia al sostegno dei costi di gestione del Fondo per il completamento del cantiere Monteluce. L'operazione è avvenuta nell'ambito di un piano di risanamento.