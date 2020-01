© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Maxi blitz da parte dei carabinieri del Noe su tutto il territorio nazionale contro lo smaltimento illecito di rifiuti.L’inchiesta parte da Perugia ed è coordinata dalla Direazione distrettuale antimafia della Procura perugina: è volta a smantellare un’estesa associazione per delinquere dedita ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Sono in corso numerosi arresti e sequestri.I Carabinieri per la Tutela Ambientale, nel dettaglio, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure cautelari, interdittive e reali a carico di soggetti appartenenti ad un’associazione per delinquere dedita al traffico illecito di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).Il provvedimento, tra l’altro, riguarda il sequestro di 12 società e relativi beni strumentali per svariati milioni di euro, deriva da una vasta indagine condotta dal N.O.E. del capoluogo umbro ed ha smantellato un complesso ed articolato traffico illecito di rifiuti, segnatamente pannelli fotovoltaici, fittiziamente smaltiti. Numerosi e gravi i reati contestati agli appartenenti all’associazione delittuosa, quali “riciclaggio”, “auto- riciclaggio” e “traffico internazionale illecito di rifiuti”.