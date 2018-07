di Riccardo Gasperini

PERUGIA - Rivedere l’orario di chiusura della Zona a traffico limitato. C’è anche e soprattutto questo aspetto nella serie di proposte che alcuni gruppi di residenti del centro storico stanno mettendo nero su bianco. Nelle prossime settimane dovrebbero infatti essere sottoposti al Comune una serie di documenti per tornare ad affrontare il nodo della sosta. Un aspetto infuocato, dal punto di vista di chi abita nell’acropoli e torna ad alzare la voce per chiedere un giro di vite. Soprattutto dopo il delicato periodo di Umbria Jazz, che ha evidenziato ancora una volta criticità in fatto di accessi al centro e posti disponibili. Ma grandi eventi a parte, gli abitanti delle zone più centrali stanno per chiedere una svolta per tutto il periodo dell’anno «Perché i problemi si riscontrano sempre». E’ questo il concetto di base che sta facendo muovere vari gruppi di cittadini, alcuni dei quali pronti a lanciare raccolte di firme o addirittura costituirsi in associazione per cercare di prendere per il verso giusto il problema.

Problema, per le aree non protette da pilomat, legato in particolare all’orario di chiusura della Zona a traffico limitato. «Mezzanotte è tardi, va anticipato». Sul piatto finisce in particolare la proposta di far scattare il semaforo rosso alle 20, permettendo così ai residenti che rientrano a casa di poter trovare posto senza particolari difficoltà. Non sono nuove le segnalazioni di abitanti dei vari settori del centro che per rientrare a casa sono sottoposti quasi ogni giorno ad una vera e propria caccia al tesoro per riuscire a parcheggiare la propria auto.

Qua si fa sentire la piaga della sosta selvaggia, non solo intesa come automobili su marciapiedi e aree che dovrebbero essere delimitate, ma anche di chi parcheggia dove è necessario il permesso «che però non c’è mai».

Per una delle zone rosse, via Marzia, sta per scattare il giro di vite grazie all’installazione di pilomat (rientrano nella rivoluzione sosta che scatterà nelle prossime settimane), ma ci sono altri pezzi di città dove le “barriere” vengono dribblate oppure la mancanza di dispositivi e la Ztl aperta concedono il passo a tutti.

Del pacchetto di richieste per tutelare i residenti farà parte anche quella di maggiori controlli da parte della polizia municipale.

Intanto anche fuori dalla cerchia più stretta del centro storico continuano a moltiplicarsi le segnalazioni di automobili parcheggiate ovunque, con relativi disagi in particolare per i pedoni. Dalla zona viale Pellini e via Fiorenzo di Lorenzo numerose segnalazioni, così come viale Roma e Borgo XX Giugno, un pezzo di città per cui nelle ultime settimane si è tornato a parlare di un progetto di Zona 30 (inserito anche nei piano del nuovo Piano Urbano della Mobilità sostenibile) con una rivoluzione della sosta e miglioramento degli spazi pedonali e del verde.

