Perugia, residenti esasperati: blitz nelle case topaia

PERUGIA Martedì mattina sono scattati una serie di controlli congiunti tra polizia municipale e la Questura di in immobili su zona Fontivegge e, in particolare, in appartamenti di via Settevalli, via Pacioli e presso il villaggio di Santa Livia.Le verifiche erano state richieste da residenti con segnalazioni dirette. Dal controllo è emerso un fenomeno di indebite presenze per lo più di etnia rom negli appartamenti, un via vai incontrollato di persone in lite tra loro, informa una nota del Comune, che disturbavanoi vari condomini.A seguito dei controlli è stato redatto un verbale per accattonaggio molesto, sanzionato con Daspo urbano a carico di una donna romena che ostacola l'accessibilità e la fruizione delle scale mobili della rocca Paolina, accesso via Masi.Per i controlli sugli immobili seguiranno le verifiche su proprietà e contratti di locazione, in particolare in via Settevalli e in particolare sulle condizioni di agibilità strettamente correlati alla precaria e grave condizione degli impianti tecnologici.