Perugia, rapina col coltello da 15 euro: bloccato dai carabinieri

PERUGIA - Ladro sfortunato: incastrato dopo una rapina da 15 euro. Bloccato dai carabinieri un marocchino di 35 anni senza fissa dimora. L'uomo è stato individuato dai militari come il responsabile di una rapina ad un commerciante sessantaseienne. Alle 5 del mattino, lo straniero ha avvicinato la vittima mentre parcheggiava e l'ha minacciata con un coltello: si è fatto consegnare 15 euro ed è sparito. I carabinieri hanno rintracciato e fermato il trenacinquenne poco lontano dal luogo della rapina. L'uomo è stato denunciato anche per violazione della normativa sull'immigrazione, poiché non aveva rispettato l'ordine di espulsione dello scorso 16 febbraio emesso dalla questura di Perugia. Espletate le formalità di rito, il fermato è stato trasferito nel carcere di Capanne.