Perugia, rapine ed estorsioni ai coetanei per i telefonini: fermato un minorenne

Chiuso il cerchio sulla banda di minorenni che, a Perugia, rapinava i coetanei minacciandoli con i coltelli per arraffare telefonini e soldi. L'ultimo della banda è stato portato in comunità dalla squadra mobile della questura di Perugia dopo un'ordinanza cautelare messa del Gip del Tribunale per i minorenni. L'attività investigativa, informa una nota della Procura dei minori, si è avvalsa sia dalle telecamere di videosorveglianza delle zone dove sono avvenute le rapine, sia da quanto raccontato da vittime e testimoni. Gli episodi sono avvenuti sia in centro che in alcuni centri commerciali della periferia cittadina. Gli assalti hanno fruttato 500 euro. Il ragazzo finito in comunità (come gli altri tre componenti della banda già fermati a novembre), è accusato non solo di rapina ma anche di estorsione perché chiedeva il riscatto per restituire alle vittime i telefonini.