Perugia, rapinati a pietrate in centro e in pieno giorno: ladro placcato in mezzo alla strada

PERUGIA - «Se vi avvicinate vi ammazzo». Non fosse bastato che li aveva appena derubati, li ha anche minacciati. Prendendo delle pietre e tirandogliele addosso per farli desistere dalla voglia di rincorrerlo. Anche se poco dopo ha dovuto resistere al placcaggio dei poliziotti che lo hanno arrestato, in mezzo alla strada e agli sguardi dei passanti che hanno assistito in diretta a una scena da film. Quello andato in onda ieri mattina, poco prima delle 11, tra il parco del Santa Giuliana e via Marconi, sotto gli occhi attenti della statua di Giuseppe Garibaldi. Il primo frame ha sullo sfondo le scale della parte finale di via XX Settembre che costeggiano il complesso della Scuole di lingue estere dell'esercito.

Ci sono due ragazzini di 15 anni che parlottano: forse devono fare due conti prima di avvicinarsi al centro, ma comunque tirano fuori dal portafogli 80 euro e iniziano a contarli, lì, tra di loro. All'improvviso un uomo arriva alle loro spalle, strappa i soldi di mano e se ne va. Loro si guardano, abbassano gli occhi istintivamente alle dita, le vedono vuote e li rialzano verso quello sconosciuto che è già lontano. A quel punto fanno per seguirlo, magari hanno anche il fiato per urlargli anche qualche brutta parola. Lui si gira e si ferma: «Andate via sennò vi ammazzo». Si piega, raccoglie delle pietre dal parco e le scaglia contro i due, prima di fuggire via.

I ragazzini hanno paura, ma ora sanno qual è la cosa giusta da fare: prendono il cellulare e chiamano il 112.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva presto la squadra volante e i due danno tutte le indicazioni che possono per aiutare gli agenti. Che si mettono subito alla ricerca dell'uomo. Il racconto di come è vestito, l'identikit dello scippatore è preciso e quando - accanto alla pensilina degli autobus verso i Tre Archi - i poliziotti lo riconoscono è un attimo: scendono dall'auto e letteralmente lo placcano. È la seconda scena del film e ci sono diversi spettatori intorno. L'uomo tenta di disfarsi dei soldi appena rubati, ma ormai è inutile. Accompagnato in questura, verrà identificato come un 42enne di origini marocchine, con diversi precedenti. Qui viene arrestato per rapina impropria e, su disposizione del pubblico ministero, accompagnato in carcere a Capanne, in attesa della direttissima fissata per lunedì. L'ultima scena vede i poliziotti restituire i soldi ai due ragazzini, con una ghost track tra i titoli di coda: i rimbrotti della famiglia e il consiglio a non tirar mai fuori i soldi in mezzo alla strada. Neanche in pieno giorno.